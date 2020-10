Regionaler Basketball : Vier Niederlagen für den Gladiators-Nachwuchs

Trierer Regionalliga-Team gibt klare Führung im letzten Viertel aus der Hand. MJC-Damen feiern knappen Erfolg.

Das NBBL-Team der Gladiatoren hat seinen ersten Heimauftritt gegen die Metropol Baskets Ruhr verloren. Trotzdem zeigte sich Trainer Kevin Ney nach der Partie vor allem aufgrund der Personalsituation durchaus zufrieden. „Gegen ein so physisches Team wie Metropol ist das extrem hart. Die Gäste haben durchgehend die Rebounds kontrolliert. Deshalb ist es uns in der ersten Halbzeit schwer gefallen, ins Spiel zu finden.“

Das dritte Viertel war für die Trierer dagegen ein Lichtblick. Dort gelang es dem Team, den Ball gut laufen zu lassen und freie Würfe zu finden, so dass das Viertel sogar an die Gladiators ging.

„Im letzten Viertel haben wir uns dann noch unnötig abschlachten lassen. Wir waren zuvor zehn bis 15 Punkte hinten, das finde ich total gerechtfertigt, Metropol war das bessere Team. Aber eine 30-Punkte-Klatsche war nicht nötig. Da haben wir einfach in den letzten drei Minuten aufgegeben“, haderte Ney.

Derweil freut sich der Coach bereits jetzt auf die Rückrunde, wenn das Team unter anderem mit Markus Zock, Christopher Blüggel und Ole Theis wieder komplett ist. Ney: „Wenn wir jetzt schon so gut mithalten können mit der kleinen Rotation, wird das sicher spannend.“

Gleich mit einem Doppelpack sind die Young Gladiators Trier in die neue Saison der Jugend-Basketball-Bundesliga gestartet. Das junge Team hat dabei noch kaum Erfahrung in der JBBL und bekam dies sowohl in Gießen als auch im darauffolgenden Heimspiel gegen das Team Südhessen zu spüren.