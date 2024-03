Diese Entscheidung steht noch aus „The Final Countdown“ – Welche Trierer Mannschaft sich „zurücklehnen“ kann und wer noch mal alles geben muss

Die Damen der MJC Trier bestreiten in der Regionalliga – immerhin die dritthöchste Liga im deutschen Basketball – am Samstag, 23. März, um 17.30 Uhr in der MPG/AVG-Halle ihr letztes Saisonspiel. „Es war eine erfolgreiche Spielzeit für uns“, sagt Leonie Edringer, die in dieser Spielzeit das Traineramt erstmalig übernommen hat. Die Mannschaft spielt gegen den SV Dreieichenhain und wird in der Tabelle mindestens den dritten Rang belegen. Ob es zu Platz zwei reicht, hängt vom Ausgang anderer Spiele ab. Die Zielsetzung, „einen Platz in der oberen Hälfte der Tabelle zu erreichen“, ist damit voll erfüllt. Die Mannschaft wird vermutlich auch einen Platz in der 2. Bundesliga wahrnehmen können, wird dies aber aller Voraussicht nach nicht tun.