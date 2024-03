Nachruf Er stieg mit Trier in die Bundesliga auf: Der Basketballer George Devone ist tot

Trier · Die Trierer Basketballgemeinschaft verliert einen Spieler, der in der Mäusheckerhalle in vielen Spielen einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat. George Devone ging insgesamt vier Jahre für den Trierer Bundesligisten TVG Baskets auf Korbjagd. In der Nacht zum Montag starb Devone nach langer und schwerer Krankheit im Trierer Hospiz.

12.03.2024 , 13:55 Uhr

George Devone, die Nummer 10 des TVG II, bei einem Stadtderby gegen den PST Trier im Jahr 1998. (Archivfoto) Foto: v.Fumetti

Von Uli Kaurisch