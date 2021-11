Fußball : Ein anfangs gelber Turm in der Schlacht

BAUSTERT Fußball-Bezirksliga: SG Badem erkämpft in Unterzahl einen 2:1-Erfolg im Eifel-Derby.

Für die Hausherren, die in den letzten 30 Minuten nach Gelb-Rot für Johanes Bales in numerischer Überzahl waren, bedeutete die Niederlage im Kampf um den Klassenerhalt nach einem engagierten aber punktlosem Auftritt den reinsten Horror am Vorabend von Halloween.

„Vielleicht hatten wir am Ende einfach auch ein bisschen mehr Glück, das man bei solchen Umständen braucht“, sagte Mayer-Nosbüsch. Der hatte unter der Woche schon das Training geleitet, wird Reiter aber nur während dieses einen Spiels an der Seitenlinie vertreten. Auflaufen wird er aber nicht mehr. „Wir haben so viele gute Jungs in der Hinterhand.“ Die haben die Vereinigten der „BOB“ sicherlich auch, am Samstagabend aber fehlte ihnen etwas Entscheidendes: „Was nützt uns der ganze Aufwand, die vielen Chancen, die wir uns erarbeiten, wenn wir nur ein einziges Mal dabei erfolgreich sind. Aber der Gegner ist halt bei seinen wenigen Möglichkeiten effektiver“, sah Trainer Torsten Schmitz den Hauptgrund der bitteren Niederlage im Auslassen der Torchancen. Und noch etwas kam für ihn erschwerend hinzu: „Dass wir uns in Überzahl dann auch noch zu Hause so auskontern lassen und sehenden Auges in die Niederlage laufen, ist natürlich unverzeihlich. Da hat die Zuordnung einfach nicht gepasst.“