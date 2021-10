Bayern München in der Champions League : Eine Hauptrolle für Dino Toppmöller

Daumen hoch für einen gelungenen Abend: Der Rivenicher Dino Toppmöller vertrat Julian Nagelsmann, der an Corona erkrankt ist, als Chefcoach von Bayern München im Champions-League-Spiel bei Benfica Lissabon, das der Rekordmeister mit 4:0 gewann. Spannend ist nun die Frage, wie es weitergeht: Wird es weitere positive Corona-Tests bei den Bayern geben? Foto: dpa/Pedro Fiuza

Lissabon/Rivenich Fußball: Weil Julian Nagelsmann wegen einer Coro­na-Infektion im Hotelzimmer blieb, schlüpfte der Rivenicher im Spiel der Bayern in Lissabon kurzfristig in die Rolle des Chefcoaches. Wie der 40-Jährige den aufregenden Abend erlebte, wie es für ihn nun weitergeht – und was Papa Klaus zum Auftritt seines Sohnes sagt.

Plötzlich stand er im Rampenlicht. Dort, wo es ihn seinem Naturell nach eigentlich gar nicht so sehr hinzieht. Alle Augen waren auf Dino Toppmöller gerichtet. Der 40-Jährige aus Rivenich (Kreis Bernkastel-Wittlich) stieg im Champions-League-Spiel von Bayern München bei Benfica Lissabon kurzfristig vom Assistenten zum Chefcoach auf (zusammen mit Xaver Zembrod), weil der eigentliche Cheftrainer Julian Nagelsmann erkrankt im Hotelzimmer bleiben musste. Was zunächst als grippaler Infekt kommuniziert wurde, stellte sich tags darauf dann als Corona-Infektion heraus.

Toppmöller wirkte trotz der aufregenden Umstände cool und sachlich. Während des Spiels, das die Bayern am Ende deutlich mit 4:0 für sich entschieden (siehe Extra) – und auch danach bei der internationalen Pressekonferenz.

Extra Doppeltorschütze Leroy Sané überragt beim 4:0 Der positive Corona-Test von Trainer Julian Nagelsmann hat die Freude über den Rekordstart des FC Bayern München in die Champions League überlagert, der souverän 4:0 bei Benfica Lissabon gewann und den Gruppensieg fast sicher hat. Größten Anteil am Erfolg hatte Doppeltorschütze Leroy Sané. Dessen Treffern in der 70. und 85. Minute, ein Eigentor von Everton (80.) und ein Treffer von Weltfußballer Robert Lewandowski (83.) ließen den FC Bayern über einen hochverdienten Sieg jubeln. Nach Niederlagen von Borussia Dortmund, RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg dokumentierten die Münchner einmal mehr ihre Ausnahmestellung. Und das nicht nur national, sondern auch international. Denn so gut wie die Münchner bei ihrem Vereins-Rekordstart ist in dieser Saison kein anderes Team in die neue Königsklassen-Spielzeit gekommen. „Wenn man die letzten Jahre sieht, wie hungrig sie immer waren, das ist eine große Stärke von uns“, sagte Sané. Vielleicht wäre das Spiel in eine andere Richtung gelenkt worden, wenn Kapitän Manuel Neuer nicht zweimal glänzend den Rückstand verhindert hätte. Vorne mischte Kingsley Coman erstmals seit seiner kleineren Herz-Operation wieder in der Startelf mit. Für den Flügelspieler war die Partie besonders: Er hatte beim Champions-League-Triumph vor 14 Monaten an selber Stelle das 1:0-Siegtor gegen Paris Saint-Germain erzielt. ⇥(dpa)

„Es ist nicht so, dass – wenn Julian nicht da ist –, ich meine eigenständigen Entscheidungen treffe. Er hat die Matchplansitzung geleitet. Die Jungs waren auf das Spiel vorbereitet. Am Ende des Tages hatte ich zwei Auftritte. Einmal kurz vor dem Spiel, um die Ansprache zu halten, und dann in der Halbzeit beim Anschauen der von unserem Analysten Benjamin Glück zusammengeschnittenen Szenen. Es war nicht so, dass ich den großen Zampano gemacht habe. Ich nehme mich nicht wichtiger, als ich bin“, sagte Toppmöller.

Während der Partie war er mit Nagelsmann in Kontakt – per Funk in der Halbzeit und im zweiten Durchgang. Der Chef gab die Vorgaben für die Wechsel. Toppmöller: „Es war nicht so, dass wir auf der Bank einfach mal gemacht haben, was uns in den Sinn kam. Es war Julians Idee, wie wir die Wechsel gestalten sollen.“

Toppmöllers rasante Trainerkarriere ist nun also um ein Kapitel reicher. Vor acht Jahren coachte Toppmöller noch den SV Mehring. Später führte er sensationell den luxemburgischen Club F 91 Düdelingen in die Gruppenphase der Europa League, um schließlich zunächst bei RB Leipzig und nun bei den Bayern an exponierter Stelle Fuß in der Bundesliga zu fassen. Und das jetzt sogar (kurzzeitig) in der Chefrolle beim besten nationalen Club.

„Ich glaube der Xaver und ich müssen da jetzt noch einen neuen Einstand machen. Hier in München sind Leberkäse und ein Bierchen Tradition. Das müssen wir durchziehen“, sagte Toppmöller nach dem Spiel in Lissabon.

Sein Vater Klaus Toppmöller verfolgte die Partie zu Hause in Rivenich am Fernseher: „Dino hatte mir zwei, drei Stunden vor dem Anpfiff gemailt, dass er Julian vertreten wird. Mir war klar, dass er die Aufgabe sachlich und nüchtern meistern wird. Er ist nicht so impulsiv, wie ich es als Trainer war.“

So wie es aussieht, dürfte Toppmöller auch in den nächsten Partien Nagelsmann vertreten – sofern nicht auch bei ihm ein Corona-Test noch positiv ausfällt. Das Bayern-Programm ist eng getaktet, mit den Spielen gegen Hoffenheim, Mönchengladbach (Pokal), Union Berlin und Lissabon (Champions League) binnen der nächsten 13 Tage.