Beachhandball Trierer wird Deutscher Meister – und das gleich im Doppelpack

Die Beachhandball-Saison neigt sich nun so langsam dem Ende zu, für Alt geht es in der Halle weiter. Am 7. September bestreitet er mit Minden das erste Saisonspiel in der neu gegründeten B-Jugend-Bundesliga. Zum Auftakt geht’s für die Ostwestfalen in der Vorrunden-Gruppe 3 gegen den Handball Club Bremen.