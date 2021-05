Beben an der DFB-Spitze : Umfrage: Was Club- und Spielkreis-Vertreter in der Region Trier fordern

Umfrage: Was Club- und Spielkreis-Vertreter in der Region Trier fordern

Region Wie soll sich der Deutsche Fußball-Bund neu aufstellen? Der TV hat Stimmen an der Basis in der Region Trier eingefangen.

Es hatte sich abgezeichnet, nun wird der Weg mehr oder weniger schnell frei für eine komplette neue Führungsriege im Deutschen Fußball-Bund (DFB). Präsident Fritz Keller, der sich am heutigen Freitag wegen seines Nazi-Vergleichs vor dem Sportgericht verantworten muss, soll am Montag seinen Rücktritt erklären. Mit Generalsekretär Friedrich Curtius wird über eine Vertragsauflösung verhandelt. Vizepräsident Rainer Koch, der nun erneut übergangsweise gemeinsam mit Peter Peters den DFB führen wird, und Schatzmeister Stephan Osnabrügge werden beim kommenden Bundestag, der auf Anfang 2022 vorgezogen werden soll, nicht mehr zur Wiederwahl antreten.

Oliver Esch , Vorsitzender des SV Konz , hofft, dass es keine Rückzieher von den Rückziehern gibt: „Nach all den Unruhen in den letzten Jahren ist es mehr als notwendig, endlich einen personellen Neuanfang einzuleiten. Um jedoch einen kompletten Neustart zu beginnen, muss jede Person, ohne Ausnahmen, zurücktreten. Ansonsten, denke ich, ist das wieder nur halbherzig und führt zu keinen Veränderungen.“

Der ehemalige Fifa-Schiedsrichter Dellwing erinnert sich ein bisschen wehmütig an die Zeit zurück, in der er vor 25 Jahren seine aktive Karriere als Referee beendet hat. „Damals hatten im DFB nur wenige Leute etwas zu sagen. Heute gibt es viel mehr Verantwortliche. Leider gilt dabei das Motto: ,Viele Köche verderben den Brei‘.“

Ein Gezerre um Zuständigkeiten und fortwährende Querelen bilden für ihn keine gute Mischung: „Aus meiner Sicht gibt es zu viele persönliche Befindlichkeiten. Da gönnt keiner dem anderen etwas.“ Unheilvolle Machenschaften und Eitelkeiten in der Führungsriege sind auch für Achim Welgen , Vorstandsmitglied im FC Bischofsdhron und in der SG Baldenau , ein Hauptgrund für die aktuellen Verwerfungen.

Wer soll nun das neue Gesicht an der DFB-Spitze werden? Bekannte Namen werden in den Ring geworfen. Etwa Karl-Heinz Rummenigge oder Philipp Lahm. Walfried Hacken hat seine Zweifel, ob ein Promi-Status unbedingt hilfreich bei der Ausübung des Jobs ist. Aus Sicht von Dellwing braucht es eine „starke Persönlichkeit, die komplett unabhängig ist“. Konkret vor Augen habe er keinen Kandidaten. „Doch vom Typ her wäre einer wie Uli Hoeneß nicht schlecht. Er hat den FC Bayern München zu einem der weltweit am besten geführten Vereine gemacht.“