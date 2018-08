Doppelt so viele Titel wie im Vorjahr

Bei den Leichtathletik-Rheinlandmeisterschaften stehen die U-20-Junioren aus der Region Trier sechsmal ganz oben auf dem Sieger-Treppchen. Von Holger Teusch

Der ungewohnt späte Termin nach den Sommerferien sowie Kühle und Wind konnten dem ältesten Leichtathletik-Nachwuchs aus der Region Trier bei den Verbandsmeisterschaften in Bad Neuenahr nichts anhaben. Nach drei Titeln 2017 sind sie nun mit sechs Goldplaketten nach Hause gekehrt.

Aaron Strupp von der TG Konz siegte gleich zweimal. Im Hochsprung hatte der 19-Jährige schon nach übersprungenen 1,89 Metern den Titel in der Tasche und ließ 1,94 Meter auflegen. Nachdem er auch diese Höhe im ersten Versuch meisterte, aber bei 1,98 Metern einmal scheiterte, versuchte er sich gleich bei 2,01 Metern. „Ich hatte ja nichts mehr zu verlieren“, erklärte er. Eine neue persönliche Bestleistung war diesmal aber noch nicht drin. Dafür hatten der Weit- und Dreisprungwettbewerb zuvor vielleicht auch zu viel Kraft gekostet.

Während sich Strupp im Dreisprung mit 12,70 Metern den Sieg sicherte, kam er im Weitsprung nicht zurecht. 5,90 Metern aus dem ersten Versuch reichten jedoch knapp für den Vizetitel vor Nicolas Fusenig (5,87).

Der Hürdenspezialist vom Post-Sportverein Trier (PST) stand wie Strupp ebenfalls dreimal auf dem Treppchen (außer im Weitsprung als Vizemeister über 110 Meter Hürden (15,18 Sekunden) und als Drittplatzierter über 200 Meter (23,53 Sekunden)).

Bei der deutschen Jugend-Meisterschaft einen Monat zuvor hatte Hanna Kaiser noch eine bei einem Unfall erlittene Handverletzung ausgebremst. In Bad Neuenahr erzielte die 16-Jährige von der LG Bernkastel-Wittlich (BW) mit 40,99 Metern ihre zweitbeste Weite mit dem Ein-Kilogramm-Diskus. Damit siegte sie klar vor Madlen Meller (LG Lahn-Aar-Esterau/38,39) und ihrer mit 37,72 Metern persönliche Bestleistung werfenden Trainingskameradin Katrin Weischer.

Im Sprint gewann Maren Schumacher (PST) in 27,13 Sekunden über 200 Meter einen Einzeltitel für die Region. Der zweimalige Vizemeister Florian Raadts (100 Meter in 11,61 Sekunden, 200 Meter in 23,50 Sekunden) gewann zusammen mit Peter Ehlen, Maximilian Fuchs und Felix Moll in 46,18 Sekunden mit der 4 x 100-Meter-Staffel. Schumachers PST-Vereinskamerad Johannes Hein sicherte sich erst in 2:02,51 Minuten souverän den 800-Meter-Titel und lief nur eineinhalb Stunden später in 53,23 Sekunden zu 400-Meter-Bronze.

Mit guten Zeiten von 10:45,06 Minuten und 9:28,93 Minuten wurden Katharina Fröhlig (LG Vulkaneifel) und Jakob Hering (PST) Zweite über 3000 Meter.

Weitere Ergebnisse:

Juniorinnen U20, 400 m: 3. Rebecca Kupczik (PST) 1:02,85 Minuten. 800 m: 2. Anna Thielen (BP) 2:33,43 Minuten. 3000 m: 3. Miriam Trossen (BW) 11:27,93 Minuten. 100 m Hürden: 2. Louise Brünjes (PST) 17,80 Sekunden. Weit: 4. Maike Wagener (FS) 4,79 m, 10. Annika Bauer (BW) 4,44. Kugel: 2. Jasmin Bakali (BW) 10,61 m, 3. Katrin Weischer (BW) 10,49, 7. Sarah Schütz (BP) 9,40. Speer: 5. Schütz 27,04 m.

Junioren U20, 100 m: 4. Jann Weber (FS) 12,09, 5. Peter Ehlen (BW) 12,14. 400 m: 5. Constantin Fuchs (BW) 53,78, 6. Maximilian Fuchs (BW) 55,40, 7. William Simons (TGK) 55,57. 800 m: 3. Constantin Fuchs 2:05,70, 4. Felix Moll (BW) 2:07,77. Weit: 4. Ehlen 5,80, 8. Lukas Hoinke (BW) 5,31.

Abkürzungen: BP = LG Bitburg-Prüm, BW = LG Bernkastel-Wittlich, FS = TuS Fortuna Saarburg, PST = Post-Sportverein Trier, TGK = TG Konz