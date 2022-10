Sportvereine : Bei Energiekosten schwant dem PST Böses

Trier Jahreshauptversammlung des größten Sportvereins der Region: Post-Sportverein Trier hat Corona hinter sich gelassen, bangt nun aber vor steigenden Energiekosten.

Bei den benutzten öffentlichen Hallen ist man aber davon abhängig, was die Stadt Trier vorgibt. Der Trierer Sportkreis-Vorsitzende Michael Maxheim betone in seinem Grußwort in Anwesenheit von Triers Bürgermeisterin Elvira Garbes, die den PST als sportliches Aushängeschild Trier lobte, dass er zusammen mit dem Vorsitzenden des Trierer Stadtsportverbands Marco Marzi in einem offenen Brief an die Stadt darum gebeten haben, in der Energiekrise den Sport nicht wieder zu benachteiligen.