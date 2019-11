Turngala in Trier : Da (f)liegt Energie in der Luft

Fliegende Menschen, gepaart mit Lichtshows und viel Energie – das ist die Show Gymmotion. Am Freitag sind die Akrobaten und Turner wieder in Trier zu Gast. Foto: TV/TVM

Trier Mit zahlreichen internationalen Stars aus Akrobatik, Turnen und Zirkus gastiert die Show Gymmotion am Freitag in der Arena Trier.

Sie fliegen wieder durch die Arena Trier – die internationalen Stars und deutschen Meister, die Akrobaten und Olympiateilnehmer: Artistik, Äquilibristik, Comedy, Turnen, Rope Skipping, japanische Kampfkunst, Rhythmische Sportgymnastik, Trampolinturnen und Live-Unterhaltung: Kaum ein Event ist so vielfältig wie Gymmotion. In diesem Jahr steht die Gala am Freitag, 29. November (Beginn: 19 Uhr), in der Arena Trier unter dem Motto „Flying Energy“.