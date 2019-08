Autoslalom : Tanz um die Hütchen auf dem Flugplatz Bitburg

Bitburg Beim Autoslalom des EMSC Bitburg werden am Wochenende Punkte für nationale Titel vergeben.

Quietschende Reifen, enges Kurvengeschlängel, heiße „Tänzchen“ zwischen den Pylonen: Auf dem Flugplatz in Bitburg sind am kommenden Wochenende (17./18. August) beim Autoslalom Steuerkünstler gefragt. Veranstalter sind der Eifelmotorsportclub (EMSC) Bitburg und die Scuderia Solagon.

Die großflächige Start- und Landebahn auf der Bitburger Airbase ist wie geschaffen für den Wettbewerb, in dem es darum geht, möglichst wenige Zentimeter liegenzulassen, bei denen man aber auch jede Menge Auslauf für den einen oder anderen „Ausritt“ von der Ideallinie braucht. Deswegen treffen sich Deutschlands beste Autoslalomfahrer auch regelmäßig in der Eifel, um Punkte in der nationalen Meisterschaft mit verschiedenen Divisionen auszufahren.

Die Titel in der Slalommeisterschaft des Deutschen Motorsportbundes (DMSB) werden in zwei verschiedenen Regionen (Süd und Nord) ausgetragen. Am kommenden Wochenende geht es unabhängig von der DMSB-eigenen Serie um Punkte in der Deutschen Slalommeisterschaft. Die Protagonisten sind in der Regel die gleichen wie in DMSB-Serie.