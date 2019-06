Motocross : „Heißer Stein“ in Reil: Der Dreck der frühen Jahre …

„Dreckschleudern“ über der Mittelmosel: Die Motocross-Wettkämpfe auf dem „Heißen Stein“ in Reil stießen auf eine gute Resonanz. . Foto: TV/Jürgen C. Braun

Reil Beim Reiler Motocross standen diesmal die Enduro-Helden von einst im Mittelpunkt.

In Reil hatte der gastgebende Motorsportclub in liebevoller Vorarbeit ein einzigartiges Histo-Festival alter Maschinen vorbereitet. Der heimliche Star des Tages am Mikrofon war der Streckensprecher von damals auf dem „Heißen Stein“, Hermann-Josef Deutschbein, der auch als 84-Jähriger dank seines profunden Fachwissens den „Legenden-Teil“ der zweitägigen Veranstaltung kommentierte. Von 1979 bis 2000 informierte Deutschbein die Zuschauer bei den spektakulären WM-Rennen der damaligen Jahre, nicht nur in Reil.