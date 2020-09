Klement-Hammerwurf-Memorial : Belgische Rekordhalterin wirft beim Klement-Memorial

Trier Hammer-, Diskus- und Gewichtswurf sowie Kugelstoßen mit 110 Starts am Sonntag beim Werfertag des TV Germania Trier im Moselstadion.

Für Franz Pauly als Organisationsleiter ist es eine Anerkennung für die Bereitschaft, den coronabedingten Mehraufwand bei Leichtathletik-Veranstaltungen auf sich zu nehmen: Beim Ernst-Klement-Memorials der Hammerwerfer am Sonntag (20. September) wird es mehr als 100 Starts geben. Eine gute Anzahl für einen reinen Werfertag. Und mit Vanessa Sterckendries hat sich eine der zurzeit weltbesten Hammerwerferinnen angesagt.

Die Belgierin verbesserte Ende August in Leverkusen den Landesrekord auf 69,91 Meter. Die 25-Jährige kratzt also an der 70-Meter-Marke. Diese wurde im Trierer Moselstadion noch keine Werferin übertroffen. Sterckendries ist seit ihrem Besuch vor zwei Jahren mit 65,58 Metern Stadionrekordlerin. 2018 verbesserte sie den 20 Jahre lang gültigen Stadionrekord der Olympiadritten und ehemaligen deutschen Rekordlerin Kirsten Münchow (LAC Fürth-München/64,14).