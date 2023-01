Was macht eigentlich ... Bernard Thompson? : Ein ganz Großer des Trierer Basketballs lebt, angelt und unterrichtet in einem Mini-Dorf

Ex-NBA-Spieler Bernard Thompson gewann mit Trier 1998 und 2001 den Deutschen Basketball-Pokal. Heute ist der 60-Jährige dem Sport immer noch verbunden. Außerdem liebt er das Traktorfahren und Angeln. Fotos: Foto: Bergmann Claus

Ravenden/Trier Mit den Moselanern feierte er zwei Pokalsiege. Wie der Alltag des heute 60-Jährigen aussieht – und was Weggefährten über ,B‘ sagen.

Für viele Fans ist er einer der professionellsten Basketballspieler, die je in Trier gespielt haben. Die Rede ist vom 2,03 Meter großen Bernard Thompson, der im vergangenen Jahr 60 Jahre alt geworden ist. „Es ist schon so lange her“, lautete seine erste Reaktion auf unsere Anfrage hin, ob er bereit sei, ein wenig aus seinem aktuellen Leben zu erzählen.

In der Saison 1994/95 war Thompson im Laufe der Spielzeit zum TV Germania Trier gekommen. Er war mitentscheidend dafür, dass der TVG den Bundesliga-Klassenerhalt noch schaffte. 1996 kam er wieder nach Trier und blieb bei der TBB fünf Jahre als Spieler. Mit der Mannschaft und Trainer Don Beck sorgte er für die größten Triumphe der Vereinsgeschichte: Er gewann 1998 und 2001 den deutschen Pokal. 1998 hatten die Moselaner darüber hinaus durchaus eine Chance, die Meisterschaft zu gewinnen. Damals unter anderem im Trierer Trikot: Carl Brown, Keith Gray und Thompson. Doch mehrere Verletzungen ließen den Traum platzen.

Nach seiner Rückkehr in die USA trainierte Thompson an der University of Santa Cruz, ehe er zur Saison 2002/03 als Trainer nach Trier zurückkehrte. Dass es nicht so einfach ist, nach einer glanzvollen Spieler-Kariere auch als Trainer erfolgreich zu sein, machte der letzte Tabellenplatz in der Bundesliga, den die TBB Trier unter seiner Regie belegte, deutlich.

Thompson, in Phoenix/Arizona geboren, war ein herausragender College-Spieler an der Fresno State University in Kalifornien. Seine Erfolge in der wohl erfolgreichsten Zeit der Fresno State brachten ihn in die Hall of Fame dieses Colleges. 1994 wurde Thompson beim NBA-Draft von den Portland Trail Blazers ausgewählt. Binnen fünf Jahren absolvierte er insgesamt 206 Spiele in der NBA, unter anderem bei den Portland Trail Blazers, Phoenix Suns und Houston Rockets. Über mehrere andere Auslandsstationen führte sein Weg schließlich nach Trier und zu Don Beck, der ihn als ehemaliger Trainer an der Fresno State University kannte. In der Spielzeit 1994/95 war er für den Trierer Basketball-Bundesligisten mit 23,1 Punkten pro Spiel Topscorer der Liga. Er war ein Vorzeige-Profi.

Unvergessen bleiben seine Auftritte in der Mäusheckerweg-Halle Seite an Seite mit seinem kongenialen Partner Carl Brown. Für die Zuschauer schien es so, als würden sich die beiden auf und auch abseits des Spielfelds blind verstehen. Die Trierer Basketball-Legende James Marsh lobt seinen ehemaligen Mitspieler in den höchsten Tönen: „Bernard ist als ehemaliger NBA-Spieler zu uns gekommen und hat sich voll und ganz unserer Sache verschrieben.“ Auf dem Spielfeld hat sich Thomson „sehr gerne“ mit Schiedsrichtern und Gegenspieler angelegt, erinnert sich Marsh. Im Mannschaftskreis war er ganz anders: „Bernard hatte einen tiefgründigen Humor und war anders als viele der anderen Amerikaner, mit denen ich zusammen gespielt habe.“

Foto: privat

Dass Thompson jetzt in einem 300-Seelen-Nest in Arkansas lebt, überrascht James Marsh nicht. Was macht ,B‘ - wie er von seinen Mitspielern genannt wurde - heute? Seine damalige Ehefrau ist verstorben. Seine vier Kinder aus dieser Ehe - darunter Drillinge - sind über die USA verstreut, haben aber intensiven Kontakt zu ihrem Vater. Thompson hat eine neue Liebe gefunden und ist wieder verheiratet. Eine Freundschaft, die in Trier entstanden ist, verbindet ihn mit Reggi Williams, in Trier auch bekannt als Co-Trainer von Wolfgang Esser zu dessen Bundesligazeiten. Thompson und Williams telefonieren häufig und treffen sich mehr oder weniger regelmäßig zum entspannten Angeln an einem See.

Thompson lebt heute mit seiner neuen Ehefrau in Ravenden in Arkansas. „Ich mag das entspannte und entschleunigte Leben hier“, lautet seine Antwort auf die Frage, wie er denn in eine so abgelegene Ortschaft geraten ist. Sein Freund Reggie bezeichnet ihn gerne als Farmer – dem widerspricht Thompson aber: „Wir haben viel Land, haben Hühner, und ich sitze auch mal gerne auf unserem Traktor. Aber ein richtiger Farmer bin ich nicht.“ Er arbeitet als Aushilfslehrer an der Schule des Ortes und kümmert sich als Trainer um den Basketball-Nachwuchs. Das neueste Projekt des passionierten Jägers: Er baut sich auf seinem Grundstück einen eigenen Hochsitz.

Foto: privat

Bernard Thompson drei Foto: privat