Rudern Die Deutschen Meisterschaften sind das Ziel der Ruderer

Schon vier Mal waren die besten Ruderer von der Mittelmosel zur Vorbereitung auf diese Saison im Trainingslager: bereits im Oktober vergangenen Jahres in Italien, nach Weihnachten sowie am langen Fastnachtswochenende an den rheinland-pfälzischen Landesstützpunkten, und in den Osterferien wurde im belgischen Gent noch einmal ein Schwerpunkt gesetzt. Auch abseits der Camps ist siebenmaliges Training pro Woche eher die Regel statt die Ausnahme. Dabei sind die fünf Sportlerinnen und zwei Sportler alles andere als Profis, sondern bilden die Nachwuchs-Leistungsgruppe des Bernkasteler Rudervereins (BRV).