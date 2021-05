Serie „Sooo ein Tag“ : Als ein Olympiasieger zum Gratulieren kam

Zur 70. Auflage des Moselpokals kam der zweimalige Olympiasieger Thomas Lange (im Boot Dritter von rechts) und ruderte mit Matthias Schömann-Finck vom Regatta-Mitausrichterverein RG Zeltingen (rechts daneben) im Achter. Auf dem Deckblatt des Programmhefts von 1960 heißt die Regatta noch „Dauerrudern um den grünen Moselpokal“ und führte von Ürzig bis Traben-Trarbach. Foto: Holger Teusch

Bernkastel-Kues Die Ruderregatta „Grüner Moselpokal“ ist eine der ältesten wiederkehrenden Sportveranstaltungen weit über die Region hinaus. Die 70. Auflage vor zwei Jahren war der bisherige Höhepunkt. Angefangen hat alles 1883. Im Rahmen unserer Serie „Sooo ein Tag“ blicken wir auf die lange Tradition und besondere Begegnungen zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein bisschen ungläubig schaut der Organisationsleiter des „Grünen Moselpokals“ auf 2019 zurück. „Gut, dass wir da die 70. Regatta hatten“, sagt Thomas Ruf vom Bernkasteler Ruderverein (BRV). 1357 Sportler aus 125 Vereinen kamen mit 304 Booten in die Doppelstadt. „Das war die absolute Höchstgrenze“, glaubt Ruf. Der sogenannte Sattelplatz am Kueser Moselufer war voll bis auf den letzten Platz. „Da konnte auch niemand zwischendurch mit seinem Anhänger rausfahren, bevor die anderen, die davor gestanden haben, weg waren.“

Auch wenn der 28. September 2019 eher ein grauer statt ein goldener Herbsttag war wie bei den Regatten in den Vorjahren: Die 70. Veranstaltung war der (vorläufige) Höhepunkt in einer mehr als 100-jährigen Geschichte. Mit Thomas Lange fuhr der Einer-Olympiasieger von 1988 in Seoul (damals noch für die DDR) und 1992 in Barcelona anlässlich des runden Geburtstages des Moselpokals im Achter mit. Der aus Zeltingen-Rachtig stammende Matthias Schömann-Finck saß in dem Boot direkt vor dem fünfmaligen Weltmeister: „Ich war für meinen erkrankten Bruder Jost eingesprungen. Ich war zwar schon mit einigen Leuten auf dem Wasser, aber das war schon eine Ruderlegende und ein besondere Sache“, zeigt sich Schömann-Finck, der selbst einige Weltmeistertitel errungen hat, immer noch beeindruckt von der Begegnung mit Lange.

Info Quantensprung zur 71. Moselpokal-Auflage „Wir sind hin und her gerissen“, sagt Organisationschef Thomas Ruf zur Perspektive, dass es 2021 wieder eine Regatta „Grüner Moselpokal“ geben wird. Anders als im vergangenen Jahr, als die Veranstaltung frühzeitig abgesagt wurde, soll die Entscheidung diesmal erst rund zwei Monate vor dem Termin Ende September fallen. Die Planungen laufen dementsprechend schon und versprechen für die 71. Auflage einen Quantensprung. Es soll ein neues Zeiterfassungssystem mit Live-Ergebnissen und eine Video-Übertragung ins Internet sowie auf eine Großleinwand geben.

Das ist für ihn das Tolle an der Bernkastel-Kueser Regatta. „Es gibt Leute, die fahren hier ihr erstes Rennen, und dann sind da auch so Koryphäen wie Thomas Lange dabei. Das ist wie eine große Familie.“ Seine Mutter Marlene, die bis zur Jubiläumsregatta Sportliche Leiterin war, sieht es ähnlich: „Es sind immer welche dabei, die kenne ich noch vom Kinderrudern und die trägt man jetzt mit Altersklasse 70 ein.“

Seit 1953 trafen sich Ruderer aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland alljährlich an der Mosel. Die Anfänge der Regatta liegen noch weitere sieben Jahrzehnte zurück. Am 15. Juli 1883 organisierte der neun Jahre zuvor gegründete Berncasteler Ruderverein (damals wurde Bernkastel noch mit C geschrieben) ein Dauerrudern auf der Mosel. Ob die Veranstaltung kein Erfolg war, oder weshalb es 30 Jahre bis zum nächsten Wettkampf dauerte, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Jedenfalls schickten erst am 7. September 1913 wieder acht Vereine ihre Boote wieder auf die damals etwa 20 Kilometer lange Strecke. „Während die Ruderer auf der Strecke von Neumagen nach Bernkastel um eine gute Platzierung kämpften, konnten die Zuschauer bis zur Ankunft der Boote in Bernkastel einem Konzert lauschen, das auf der Terrasse des Hotels ‚Zu den 3 Königen‘ stattfand“, wird in der Chronik der Moselpokalregatta berichtet. In den politischen und wirtschaftlichen Wirren zwischen den beiden Weltkriegen gab es nur noch eine Regatta (1920).

Ab 1953 kam Kontinuität in die Regatta-Organisation. Bis 1964 zeigten sich die drei Rudervereine von der Mittelmosel, BRV, Rudergesellschaft Zeltingen (RGZ) und der RC Traben-Trarbach, für die Durchführung verantwortlich. Die ersten sieben Jahre (1953-59) führte die Strecke über 20 Kilometer von Bernkastel-Kues an Zeltingen-Rachtig vorbei nach Traben-Trarbach. Vierer- und Achtermannschaften starteten in Bernkastel-Kues, Frauen auf der verkürzten Strecke ab Zeltingen. Das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg richtig fortschrittlich. Auf der Mosel konnte sich das vermeintlich schwache Geschlecht schon zwei Jahrzehnte vor Einführung des Frauen-Ruderns bei Olympia messen. Traditionalisten beharrten hartnäckig darauf, dass Frauen nicht schnell, sondern nur schön (sogenanntes Stilrudern) rudern sollten.

Mit der Kanalisierung der Mosel und dem Schleusenbau in Zeltingen gab es für die Moselregatta einen jähen Einschnitt. „Während der Bauarbeiten von 1960 bis 1963 verkürzte man die Strecke. Der Start lag in Zeltingen beziehungsweise Ürzig, das Ziel beließ man in Traben-Trarbach“, erzählt Marlene Schömann-Finck. 1964 legte man die Regattastrecke auf den Oberstau der Schleuse Zeltingen zwischen Kesten und Bernkastel-Kues. Traben-Trarbach war somit nicht mehr beteiligt und der Ruderclub schied aus der Organisation aus. Seit 1967 wird auf einem Rundkurs mit Start und Ziel in Bernkastel-Kues und Wende bei Graach (vier Kilometer) gerudert.

Moselpokal Foto: Holger Teusch

So ein Tag Foto: Grafik