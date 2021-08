Fußball : Große Pläne, schwieriger Auftakt

Bernkastel-Kues Ein Verein mit enger Bande zum Kosovo hat sich in Bernkastel-Kues gegründet. Präsident Janni Gashi ist im Fußball kein Unbekannter und hat mit dem KF Vellaznimi einiges vor. Die Premiere in der C-Liga verlief aber enttäuschend.

Da half auch die prominente Unterstützung aus der Schweiz nichts: Eigens war Regip Xhaka angereist, um den neugegründeten KF Vellaznimi in seinem ersten C-Ligaspiel zu unterstützen. Der Vater des früheren Gladbachers und seit fünf Jahren bei Arsenal London engagierten eidgenössischen Nationalspielers Granit Xhaka erlebte in der Partie beim FC Büdlich-Breit-Naurath (FCBBN) 20 Minuten vor dem regulären Ende einen Spielabbruch. Nachdem die sowieso nur mit einem kleinen Kader angereisten Bernkastel-Kueser mehrere Verletzte zu beklagen hatten und zudem ein Akteur wegen einer Unsportlichkeit des Feldes verwiesen worden war, standen nur noch sechs Gästespieler auf dem Platz. Schiedsrichter Markus Schmitz beendete die Partie daraufhin beim Stande von 4:0 für den FCBBN.

„Ich gehe fest davon aus, dass das Spiel für uns als verloren gewertet wird“, sagt Vellaznimi-Präsident Janni Gashi, im Mosel-Fußball und sogar weit darüber hinaus kein Unbekannter: Ende der 80er Jahre kam er aus dem Kosovo in die Region, fand über den Fußball hier schnell eine neue Heimat: „Mit der Spielvereinigung Bernkastel-Kues ging es damals hoch bis in die Bezirksliga. Wir hatten eine tolle Truppe, und meine Mannschaftskameraden halfen mir sehr, mich hier zu etablieren. Der eine brachte mir Löffel, der andere Teller. Ich hatte ja am Anfang fast nichts.“