Rudern : Bernkasteler Rudernachwuchs dominiert in Wiesbaden

Bernkasteler Rudernachwuchs dominiert in Wiesbaden

Wiesbaden Auch nach den Sommerferien zeigten sich die Nachwuchsruderer des Bernkasteler Rudervereins in guter Form und fuhren bei der Schiersteiner Regatta etliche Siege ein.

(teu) Knapp wurde es nur, wenn die Bernkastel-Kueser Nachwuchsruderer gegeneinander antraten! Bei der 66. Schiersteiner Ruderregatta in Wiesbaden dominierten die Talente des Bernkasteler Rudervereins (BRV) in fast allen Wettbewerben, in den sie antraten.