Rudern : „Wir müssen wieder Regatta lernen!“

Erst der „Grüner Moselpokal“ und eine Woche später in Trier die Südwestdeutschen Meisterschaften, so sah vor der Corona-Pandemie der Saison-Endspurt für die Ruderer in der Region aus. Während die Langstreckenregatta in Bernkastel-Kues in den vergangenen beiden Jahren ausfiel, fanden die Titelkämpfe der rheinland-pfälzischen und saarländischen Rudervereine in Verbindung mit der Herbstregatta des RV Treviris Trier auch 2020 und 2021 statt. Zu diesem Ablauf wird jetzt wieder zurückgekehrt. Am 1. und 2. Oktober werden auf dem Mosel-Oberstau vor dem Schloss Monaise die südwestdeutschen Titelträger ermittelt. Auf dem Programm stehen samstags die Rennen über 1000 Meter und sonntags über die 500-Meter-Sprintdistanz.

Internet: www.treviris.de