Fußball-Bezirksliga West : Daleidens Julian Propson: Wenn die Mitspieler gleichzeitig die Freunde sind

Daleiden Der 34-Jährige ist ein Dauerbrenner. Im neunten Jahr bekleidet der Verteidiger das Kapitänsamt bei der SG Daleiden/Arzfeld/Dasburg-Dahnen.

Er ist ein waschechter Junge aus Daleiden, einer Gemeinde in der Westeifel nahe Arzfeld. Julian Propson ist in der 900-Seelen-Gemeinde im Islek aufgewachsen. Seitdem er mit sechs Jahren als Steppke mit dem Kicken begann, spielt Propson beim SV Daleiden, einem von drei Vereinen der angeschlossenen Spielgemeinschaft. „Der Zusammenhalt ist seit jeher groß bei uns. Wir spielen mit Spaß und Leidenschaft Fußball und haben uns seit dem Aufstieg in die Bezirksliga West vor sechs Jahren kontinuierlich weiterentwickelt“, sagt der heute 34-Jährige. Ein Vereinswechsel sei für den angehenden Familienvater nie infrage gekommen: „Seit vielen Jahren, eigentlich seit der Jugend, ist mein eigener Freundeskreis auch in der ersten Mannschaft integriert. Die meisten von ihnen sind geblieben – bis heute.“ Ein Grund, weshalb er, sein Bruder Yannick (ist als Betreuer, Vorstandsmitglied und Jugendtrainer tätig) sowie sein Cousin Bastian (der meist im defensiven Mittelfeld aufläuft) einen Vereinswechsel stets ausgeschlossen hätten.

Zu seinen Stärken zählen neben der Erfahrung, die Übersicht, das Kopfballspiel, eine gute Spieleröffnung sowie die Ruhe und Abgeklärtheit am Ball. „Zweikämpfe zu führen, macht mir Spaß“, sagt der Geschäftsführer eines Autohauses in Daleiden. Acht Jahre Spielführer ist er gewesen – mit Ausnahme der vorigen Saison, als sich gleich drei Mitspieler diese Funktion teilten. Weil mit Uwe Tücks der Co-Trainer nach der vergangenen Saison aufgehört hat, wechselten Andreas Munkler, Florian Moos und Joschka Trenz als aktuell mitspielende Co-Trainer die Seiten.

In der Bezirksliga-Tabelle rangiert die SG Daleiden mit sieben Punkten aus sechs Partien auf Rang neun. „Von der Punkteausbeute her ist unser Start völlig okay. Auf jeden Fall wollen wir wieder unter die ersten zehn Teams kommen“, sagt Propson. Eines ist ihm noch wichtig zu erwähnen: „Im Fußball kommt es immer auf die richtige Einstellung an. Ohne sie kannst du nie etwas erreichen.“ Und: „Der „Erfolg der Mannschaft steht über allem Persönlichem. Wichtig für uns als gesamte SG wäre auch der Klassenerhalt der zweiten Mannschaft in der B-Klasse.“