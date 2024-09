Fußball wird kurz Nebensache Schreckmoment überschattet Spiel in Kasel

So viel für beide Mannschaften auf dem Spiel stand, so sehr trat das Sportliche zunächst in den Hintergrund: Ein Zuschauer aus dem Lager der Gäste erlitt wenige Minuten nach dem Anpfiff einen Krampfanfall. Schiedsrichter Gregor Demmer unterbrach die Partie nach Rücksprache mit beiden Teams. Nachdem der Krankenwagen den Salmrohrer mitgenommen hatte, ging es nach gut zehn Minuten weiter. Vielleicht auch wegen dieses Schocks präsentierte sich der FSV über weite Strecken des ersten Durchgangs in einem fahrigen Zustand. Die Defensive offenbarte gerade bei Ruwertaler Angriffen über deren linke Seite erhebliche Lücken. Nach Hereingabe von Marc Picko verfehlte der zentral lauernde Philipp Hahn das Ziel noch deutlich (18.). Noah Wrusch verpasste auf der Gegenseite das Tor nur knapp (23.). Dann zeigte Jannis Hoffmann seine Qualitäten, zog von der rechten Außenbahn nach innen und schloss platziert ins rechte Eck zum 1:0 ab (24.).