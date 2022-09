Fußball-Bezirksliga : Schweich gegen Hetzerath: Derbyzeit nach 13 Jahren Pause

Beide Clubs freuen sich aufs Nachbarschaftsduell. Im Ruwertal feiert der Coach seine Rückkehr. Konz muss Wunden lecken.

Nach durchwachsenem Saisonstart fordert Geisfelds Spieltrainer Sven Gaspers die gleiche Einstellung wie beim Auftritt in Schleid (0:0): „Wichtig wäre, mit einem Sieg in der Tabelle vorzurücken und nicht frühzeitig unten drinzuhängen.“ Während Andreas Rauen (verletzt), Max Cronauer (Auslandssemester in Irland) und Sebastian Breit (Urlaub) nicht dabei sind, kehren Jonas Mart, Simon Kolz und Marvin Plunien in den Kader zurück.