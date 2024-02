Wintersport Biathleten von der Mosel schauen zur WM

Zurzeit kämpfen die weltbesten Biathleten in Nové Mesto um die globalen Titel in Deutschlands wohl populärster Wintersportart. Rund ein Dutzend Sportler aus der Region Trier verfolgen die Wettkämpfe in Tschechien mit ganz besonderen Interesse. Es sind die Frostleute aus Trier und der Eifel-Mosel-Hunsrück-Region, die im Januar im 30-köpfigen rheinland-pfälzischen Team an den Europäischen Forstlichen Nordischen Skiwettkämpfen (EFNS) im französischen Les Contamines-Montjoie teilnahmen. Weshalb das Interesse der sportlichen Forstmitarbeiter an der Biathlon so groß ist? Die inoffiziellen Forst-Europameisterschaften im Biathlon, als die man die EFNS bezeichnen kann, finden 2025 auf der WM-Strecke in Nové Mesto statt.