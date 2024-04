Vier Spiele in vier Tagen Big in Japan – Trierer wollen zu den Paralympics

Sieben Stunden Zeitunterschied sind eine Hausnummer. Diesen binnen weniger Tage abzuschütteln, ist nicht so einfach. „Wir versuchen es hinzubekommen, indem wir auch viel an der frischen Luft sind. Aber der eine oder andere ist schon noch nachts um 2 Uhr wach“, berichtet Dirk Passiwan im Videocall mit dem TV. Für den Bundestrainer und seine deutsche Frauen-Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft geht es ab diesen Mittwoch in der japanischen 2,7-Millionen-Einwohner-Metropole Osaka um die Fahrkarte zu den Paralympics im Sommer in Paris.