Radsport Tom auf Tuchfühlung mit den Topathleten

„Der gesamte Verein steht kopf: Der komplette Landeskader ist beim Weltcup vertreten –verteilt über alle Klassen. Das ist ganz großes Kino. Und dass Tom bei den Elitefahrern der Welt Platz 21 von 115 Startern belegt hat, und das als einer der Jüngsten, ist unglaublich, eigentlich unvorstellbar.“ Guido Clemens muss immer noch nach Luft schnappen, wenn er an das Weltcup-Wochenende im südfranzösischen Montpellier vor rund 25.000 Zuschauern denkt, bei dem sich die Creme de la Creme der weltweiten BMX-Szene gemessen hat – schließlich geht es um Punkte für die Olympiaqualifikation 2024. Die hat sein Sohn Tom (17), obwohl inzwischen Mitglied des fünfköpfigen BMX-Bundeskaders, noch nicht im Blick, dann schon eher die Olympischen Spiele 2028. Aber was er in Südfrankreich geleistet hat, lässt auf jeden Fall aufhorchen. Als einer der jüngsten Teilnehmer ins Finale zu kommen und sich dort mit den weltbesten BMX-Fahrern zu messen, war auch für ihn vor einigen Wochen noch nicht vorstellbar, als er dem TV gesagt hat: „Einmal bei einem Rennen unter die 24 Besten zu kommen, wäre fürs Erste schon eine Riesensache.“