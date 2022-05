Fußball : Vom FSV Salmrohr ins Kylltal

Beim benachbarten SV Roth-Kalenborn begann Daniel Bartsch (rechts) einst mit dem Kicken, nun zieht es ihn zur nur wenige Kilometer entfernt beheimateten SG Kylltal-Birresborn – sehr zur Freude seines künftigen Trainerkollegen Marcus Weber (links) und des SG-Vorsitzenden Björn Thömmes. Foto: SG Kylltal

Gerolstein/Birresborn Kreisliga A: Auch mit 35 Jahren zählt Daniel Bartsch beim Fußball-Oberligisten FSV Salmrohr zu den unumstrittenen Leistungsträgern. Warum er sich dennoch für einen Wechsel zur SG Kylltal entschied und welches kurzfristige Ziel sie dort noch realisieren wollen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie waren schon länger an ihm dran: Die Verantwortlichen der SG Kylltal-Birresborn um den Sportlichen Leiter Hans Drückes sowie die weiteren Vorstandsmitglieder mit SG-Chef Björn Thömmes sowie Patrick Burggraf und Uli Tombers haben nun den Deal mit Daniel Bartsch festgezurrt (TV berichtete bereits kurz). Zur neuen Spielzeit wird der Routinier, der aktuell noch mit dem FSV Salmrohr gegen den Abstieg aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar kämpft, als Co-Spielertrainer fungieren und Coach Marcus Weber unterstützen. Webers aktueller Trainerkollege Frank Steil hört nach vier Jahren bei den Vereinigten aus Birresborn, Gerolstein, Densborn, Mürlenbach, Pelm und Büscheich auf.

Der 35-jährige Bartsch ist in Kalenborn-Scheuern aufgewachsen, wohnt aktuell noch in Birresborn und plant mit seiner Ehefrau einen Hausbau im nur wenige Kilometer entfernten Lissingen. SG-Fußballchef Hans Drückes freut sich, dass „Daniel unser gesamtes Spielniveau nochmals auf einen anderen Level hebt“. Mit seiner großen Erfahrung, die er in rund 450 Einsätzen vielen Jahren in der Ober- und der Regionalliga beim 1. FC Köln II, Fortuna Köln, der SpVgg Wirges, der TuS Koblenz, beim Luxemburger Erstligisten Victoria Rosport und in Salmrohr erwarben hat, soll der zentrale Mittelfeldakteur Bartsch auch im Kylltal dank seiner strategischen und fußballerischen Fähigkeiten ein Führungsspieler sein.

Bartsch, der einst beim SV Roth-Kalenborn mit dem Kicken anfing, will seine Laufbahn heimatnah ausklingen lassen, zumal er den höheren Trainings- und Spielaufwand wie in Salmrohr künftig etwas herunterfahren will. Er lobt die „sehr guten Gespräche mit den SG-Verantwortlichen“ und sieht vielversprechende Perspektiven bei der Spielgemeinschaft. Vorstellen kann sich Bartsch auf die Dauer auch, im Nachwuchsbereich tätig zu werden.

Großer Wunsch aller Beteiligten ist es, dass Bartsch in der nächsten Saison bei einer A-Liga-Mannschaft tätig ist – aktuell kämpft die Spielgemeinschaft gegen den Abstieg in die B-Klasse. Mit derzeit 25 Zählern rangieren die Kylltaler punktgleich mit der SG Weinsheim, die das schlechtere Torverhältnis hat, auf Platz zehn. Allerdings beträgt der Vorsprung auf den zwölften und nach aktuellem Stand ersten Abstiegsplatz (den die SG Wiesbaum innehat) bereits sechs Punkte. Um ganz sicher zu gehen, will die SG Kylltal aber den viertletzten Rang halten. Wäre man auch nach dem finalen Spieltag punktgleich mit Weinsheim, müsste ein Entscheidungsspiel her – das Torverhältnis zählt (auch) in der Kreisliga nicht, wenn es um Auf- oder Abstiegsfragen geht.

„Es bleibt bis zum letzten Spieltag spannend. Wir müssen das Saisonende abwarten“, hat Fußballchef Drückes die Sinne geschärft. Zuletzt legte das Team des Trainerduos Steil/Weber eine kleine Serie hin, blieb in den jüngsten fünf Partien ungeschlagen. Bemerkenswerte Unentschieden gab es in den Begegnungen mit den Topteams TuS Ahbach (2:2) und beim inzwischen als Meister feststehenden SV Schleid (1:1).

„Das Team hat in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte geholt und gezeigt, dass es die Qualität mitbringt und in der A-Klasse konkurrenzfähig ist“, sagt Drückes, der das aktuelle Trainerteam lobt. „Marcus Weber und Frank Steil haben ein Team geformt, das den Abstiegskampf angenommen hat, und den Willen, den Ligaverbleib unbedingt zu schaffen, in jedes Spiel getragen hat.“ Doch eines macht Drückes Sorgen. „Wir machen einfach zu wenig aus unseren Torchancen, so wie beim 1:1 in Rommersheim. Da müssen wir einfach kaltschnäuziger und abgezockter werden.“

Nach dem spielfreien Wochenende geht es für Till Morbach, Pascal Hein und Co. nun in die beiden finalen Spiele. Am Samstag gastiert man bei der punktgleichen SG Weinsheim. „Weinsheim ist eine Mannschaft mit viel Substanz und einer starken Offensive mit Christoph Fuhrt und Oliver Schmidt. Vieles wird Kopfsache sein. Wir spielen in Olzheim auf Sieg“, lässt Drückes durchblicken. Und beim Saisonfinale eine Woche steht die Partie gegen die aktuell zwei Zähler vor den Kylltalern rangierende SG Herforst an.