Fußball : Bitburgs 200-Kilometer-Anfahrt soll sich lohnen Bitburgs 200-Kilometer-Anfahrt soll sich lohnen

Im direkten Umfeld sind sie bei der SG Schneifel-Auw auf der Suche nach einem neuen Co-Trainer fündig geworden: Norbert Hacken unterstützt Spielertrainer Stephan Simon von der Außenlinie aus. Vor gut zwei Wochen hatten sich die Vereinigten aus Auw, Ormont, Hallschlag und Stadtkyll vom bisherigen Coach Johannes Mayer getrennt (TV berichtete). Das Auwer Urgestein Hacken sei „das Ideal von Stephan Simon“ gewesen, berichtet der Sportliche Leiter der Schneifeler, Martin Knuppen. Den SG-Torwart trainierte der heute 72-Jährige bereits zu A-Jugendzeiten. Der frühere Lehrer Hacken verfüge über jede Menge Erfahrung, sei kompetent und „ein Menschenfänger, der gut mit jungen Leuten kann und imstande ist, sie zu begeistern“, weiß Knuppen. Sein Debüt als Co-Trainer des aktuellen Rheinlandligadritten gab Hacken bereits am Samstag beim 0:0 im Heimspiel gegen den TuS Kirchberg. Hacken coachte zuletzt von September 2016 für fast zwei Jahre den Mehlentaler SV Gondenbrett in der Kreisliga B I Eifel und führte das Team hier zur Vizemeisterschaft. Zuvor wirkte er unter anderem über viele Jahre hinweg erfolgreich bei der DJK Watzerath (A-Klasse) und trainierte auch die zweiten Mannschaften des damaligen SV Prüm und der SG Auw. In Auw zählte er 1965 auch zu den Gründungsmitgliedern der DJK, trug als Vorstandsmitglied Verantwortung, darunter alleine zehn Jahre lang als Vorsitzender. Über 600 Mal streifte er sich auch das Trikot der DJK über. (AA)