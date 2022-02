Fußball : Ein Südeifeler besiegt mit dem FCK die Eintracht

David Hoor FCK Foto: FCK

Kaiserslautern/Bitburg Einer aus der Region durfte am Sonntagnachmittag auf dem Rasen des Fritz-Walter-Stadions dann doch noch jubeln: In der Mannschaft des Fußball-Oberligisten 1. FC Kaiserslautern II, die den Spitzenreiter Eintracht Trier durchaus glücklich und nach großem Kampf mit 2:1 bezwingen konnte (TV berichtete), stand auch der aus dem Bitburger Stadtteil Mötsch stammende David Hoor (Foto: FCK).

In der 83. Minute wechselte ihn Lauterns U21-Coach Peter Tretter ein. Im defensiven Mittelfeld half Hoor mit, den im Rennen um einen Platz in der Aufstiegsrunde so wichtigen Sieg sicherzustellen.

Der Einsatz des erst am 6. Februar 18 Jahre alt gewordenen Talents war umso überraschender, da er noch dem jüngeren A-Jugend-Jahrgang angehört. Weil er tags zuvor aber nicht beim 1:4 der von Ex-Profi Alexander Bugera trainierten FCK-U19 gegen den SC Freiburg mitgewirkt hatte, sollte der Südeifeler im Dress der Pfälzer nun bei der personell angeschlagenen zweiten Garnitur aushelfen.

Obwohl er nur wenige Minuten gegen die Eintracht mitspielen durfte, war es für Hoor ein „super Erlebnis, im Fritz-Walter-Stadion zu spielen“. Die zahlreichen Trierer Fans unter den 450 Besuchern hätten für ordentlich Stimmung gesorgt.

Mit dem Kicken begann Hoor bei der heimatlichen JSG Stahl/Mötsch. 2017 ging es für ihn in die C-Jugend des FSV Salmrohr, wo er „unter den Trainern Elmar und Christian Schroeder jede Menge gelernt hat“. Auch aufgrund seiner starken Auftritte in der Rheinlandauswahl wurden schnell einige Proficlubs auf die Qualitäten des Defensivspezialisten aufmerksam. Interesse hatten neben dem FCK auch die TSG Hoffenheim und der 1. FC Köln. Die Möglichkeit, das Sportinternat in Kaiserslautern besuchen zu können, gab letztlich den Ausschlag.