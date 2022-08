Rheinlandliga : Bitburg gewinnt in Wissen und feiert dritten Sieg in Folge

Bitburg gewinnt in Wissen und feiert dritten Sieg in Folge

Bitburg Damit bauen die Bitburger ihren perfekten Saisonstart weiter aus und setzten sich oben weiter fest.

VfB Wissen – FC Bitburg 0:4 (0:2)

In einer ausgeglichenen Partie behielten die Bitburger die Nerven und besiegten Angstgegner Wissen mit 4:0. Dabei überstanden die von Fabian Ewertz trainierten Gäste eine Drangphase der Wissener schadlos und gingen durch Joshua Bierbrauer in der 25. Minute selbst in Führung.