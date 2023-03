Basketball Gina Roller: Das Gesicht der Bitburger Meistermannschaft

Bitburg · Mit fast 21 Punkten im Schnitt hat die junge Basketballerin großen Anteil am Titel in der Oberliga. Was für sie gegen einen Aufstieg in die Regionalliga spricht.

13.03.2023, 22:25 Uhr

Leistungsträgerin, Topscorerin und Kapitänin in Personalunion: Gina Roller (links) ist im Team des TV Bitburg eine feste Größe. Foto: TV/ULI KAURISCH

Mit nur einer einzigen Niederlage sind die Basketballerinnen des TV Bitburg in dieser Saison Meister der Oberliga geworden (TV berichtete). Die meisten Begegnungen mit den Kontrahentinnen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland hatten die Kreisstädterinnen schon zur Halbzeit entschieden – so überlegen waren sie. Trotzdem möchte die Mannschaft den nun möglichen Aufstieg in die Regionalliga voraussichtlich nicht wahrnehmen.