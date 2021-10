Fußball : Stahl steckt im Tabellenkeller fest

Visar Kadri (Mitte) steht in dieser Szene goldrichtig und nickt zur 1:0-Führung der SG Stahl gegen die Gäste von der SG Wiesbaum ei n. Foto: HANS-KRAEMER

Bitburg Der dritte Saisonsieg in der Fußball-A-Klasse sollte her, um sich aus der Abstiegszone zu lösen. Warum es am Ende für die SG Stahl gegen die Gäste aus Wiesbaum nur zu einem 1:1 reichte.

Ein insgesamt ordentliches Spiel hatten die Kombinierten aus den Bitburger Stadtteilen Stahl und Mötsch abgeliefert, doch der 1:0-Vorsprung aus der 43. Minute reichte am Ende nicht zum dritten Saisonsieg. Auch das Vorhaben, „endlich mal zu null zu spielen, haben wir erneut nicht geschafft. Deswegen bin ich auch mit dem Ergebnis überhaupt nicht zufrieden“, meinte Trainer Heiko Ewen nach dem 1:1 gegen die Gäste aus Wiesbaum, Hillesheim, Walsdorf und Berndorf. „Wir haben es wieder einmal versäumt, zur Halbzeit das Spiel zu entscheiden“, musste Ewen zerknirscht eingestehen.

Die Gastgeber rissen die Partie gleich an sich und besaßen etliche gute Möglichkeiten zur Führung. Ein als Flanke gedachter Torschuss von Luca Müller, der immer länger wurde, wurde von Wiesbaums Keeper Marvin Bauer noch zur Ecke gelenkt. Nach dem folgenden, ruhenden Ball strich ein Kopfstoß von Lukas Weimann knapp am Tor vorbei. Es war ein erster Fingerzeig, wohin es für die Hausherren gehen sollte. Und es ging weiter mit vielversprechenden Chancen: So wurde ein Schuss von Visar Kadri im letzten Moment zur Ecke gelenkt, und eine Hereingabe von links erreichte den am zweiten Pfosten lauernden Lucas Müller nicht.

Erst nach 25 Minuten kamen die Gäste aus der Vulkaneifel besser in die Partie, die allenfalls durchschnittliches Niveau offenbarte: Einen 20-Meter-Schuss von Marcel Hohn lenkte Stahls Keeper Felix Lübken zur Ecke. Jannik Hennes lief einen Moment später allein auf Lübken zu, doch der Stahl/Mötscher Torwart parierte.

Die vorläufig größte Möglichkeit zur Führung für die Hausherren, die ihre Partie auf dem Kunstrasen in Bitburg bestritten, besaß allerdings der später mit Verdacht auf Muskelfaserriss ausgeschiedene Tim Gillen, der nur noch Wiesbaums Keeper Marvin Bauer vor sich hatte, dieser jedoch hellwach blieb (39.). Einen Wimpernschlag zuvor war ein Steckpass von Daniel Pertsch für Gillen einen Tick zu lang gewesen.

Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Adrian Seide war es dann so weit: Eine Ecke von Luca Müller drückte Kadri per Kopf über die Linie – 1:0 (43.).

Nach dem Seitenwechsel investierte Wiesbaum mehr in sein Offensivspiel und wurde beinahe schon mit dem Ausgleich belohnt, als der eingewechselte Lucas Duvivier allein auf Lübken zulief, doch gerade noch so abgedrängt werden konnte. Hier hatte Stahls Fabian Jutz den Wiesbaumer mit hoher Intensität abgelaufen.

Als Stahl/Mötsch nicht mehr so präsent agierte und die Zielstrebigkeit nach vorn vermissen ließ, schlugen die Gäste zu: Duvivier schlug eine äußerst Flanke scharf in den Fünfer, wo Emanuel Soares goldrichtig stand und per Dropkick zum 1:1-Ausgleich traf (65.). Chancen auf beiden Seiten prägten das Geschehen bis in die Schlussphase hinein, doch am Ende waren sich beide Trainer darüber einig, eine Partie mit einem leistungsgerechten Ausgang gesehen zu haben.

„Mit dem Ergebnis müssen wir aufgrund der ersten Halbzeit zufrieden sein, als uns komplett die Bereitschaft, der Einsatz und auch der Wille gefehlt hatten. Erst als wir wieder auf Viererkette umgestellt hatten, bekamen wir mehr Präsenz und Mittelfeldhoheit. Mit dem Punkt können wir ganz gut leben“, meinte Wiesbaums Trainer Sascha Arnoldy.

SG Stahl/Mötsch – SG Wiesbaum/ Hillesheim/Berndorf/Walsdorf 1:1 (1:0)

Stahl: Felix Lübken – Sergej Benner, Niklas Seywert, Lukas Weimann, Tim Gillen (75. Stephan Götzinger), Jacob Rieder, Fabian Jutz, Felix Jutz, Daniel Pertsch (72. Mateo Müller), Visar Kadri (86. Johannes Goedert), Luca Müller (62. Christian Birkel) - Trainer: Heiko Ewen

Wiesbaum: Marvin Bauer – Lukas Schuwerack (46. Lukas Duvivier), Lutz Bauer, Christian Eich, Ingo Mai, Moritz Heinen, Emanuel Soares, Nico Mauren, Marcel Hohn (76. Marius Maas), Jannik Hennes (72. Tim Blech), Michael Möller (11. Benjamin Schauster) - Trainer: Sascha Arnoldy

Schiedsrichter: Adrian Seide (Wittlich) – Zuschauer: 60