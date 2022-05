Fußball : Unsanfte Landung für die Überflieger

Bitburg Fußball-Rheinlandliga: Der FC Bitburg muss sich erstmals nach acht Partien ohne Niederlage wieder geschlagen geben. Ein Problem beim 0:2 gegen Wissen: Es fehlte der Torinstinkt.

Nach der frühen Führung hatte Gäste-Angreifer Till Niedergesäß das zweite Tor auf dem Fuß, doch sein Schuss über den aufgerückten Merling hinweg ging an die Latte (20.). Das FCB-Team von Trainer Fabian Ewertz versteckte sich nicht, sondern spielte nach vorne: Der technisch versierte Floß nahm eine Hereingabe gut an und zielte per Seitfallzieher aus elf Metern aufs VfB-Tor – Latte (21.). FCB-Kapitän Arthur Schütz brachte sich ebenfalls ein und zwang den ehemaligen Oberliga-Torwart Philipp Klappert (einst in Diensten der SG 06 Betzdorf in der fünften Liga aktiv) zu einer Parade (25.).