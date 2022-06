Fußball : Kurz vor Schluss: Bitburg stellt zwei Spieler frei

Nachdem Luca Herrig (rechts im Bild) genauso wie Teamkollege Luca Merling seinen Wechsel zu Ligakonkurrent FSV Trier-Tarforst bekanntgegeben hatte, verbannte Bitburgs Trainer Fabian Ewertz das Duo aus dem Kader fürs finale Match in Kirchberg. Foto: TV/HANS-KRAEMER

Fußball-Rheinlandliga: Wechselnde Akteure enttäuschen Trainer Fabian Ewertz – Zerf kämpft um den Vizetitel – Mehring plant für Bezirksliga.

SG Schneifel-Auw – Ahrweiler BC (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Ormont)

Ausgangslage: Die Vereinigten aus Auw, Ormont, Hallschlag und Stadtkyll empfangen am letzten Spieltag den bereits feststehenden Meister aus Ahrweiler. Dabei haben die Schneifel-Kicker nach Siegen gegen Mayen (4:3) und Wissen (3.2) Rückenwind. Spielertrainer Stephan Simon betont vor der finalen Partie, die anlässlich des Pfingstsportfestes in Ormont stattfindet: „Wir wollen einen schönen Saisonabschluss hinlegen. Ahrweiler hat aber die Favoritenrolle inne.“ Gegen den künftigen Oberligisten wolle man spielerisch und kämpferisch dagegenhalten sowie längere Ballbesitzphasen kreieren.

Personal: Michael Schüler (private Gründe), Jan Pidde (Knöchelverletzung), Andreas Nellessen (Urlaub), Jan Merkes (berufliche Gründe) und Alexander Zapp (Sprunggelenksverletzung) fallen aus, während hinter dem Einsatz von Schneifel-Akteur Jonas Weberskirch Fragezeichen stehen (muskuläre Probleme).

TuS Kirchberg – FC Bitburg (Samstag, 17.30 Uhr, Kunstrasenplatz Kirchberg)

Ausgangslage: Beim überraschenden 0:4 gegen die Trierer Höhenkicker fehlten den Bitburgern zuletzt Cleverness und Kaltschnäuzigkeit. Auch im Hunsrück werden sowohl die Offensive wie auch die Defensive gefordert sein. Kirchberg sicherte sich zuletzt gegen den Meister aus Ahrweiler einen Punkt und stellt sich auf die Aufstiegsrunde zur Oberliga gegen Saarvertreter Borussia Neunkirchen und den SC 07 Idar-Oberstein (Südwest) ein. Nach dem Zerfer Sieg am Mittwoch in Morbach ist Kirchberg zwar nur noch Dritter, die Hochwälder dürfen aber als Spielgemeinschaft aufgrund der DFB-Statuten nicht in die Oberliga. Bitburgs Trainer Fabian Ewertz fiebert dem Auswärtsspiel entgegen: „Gegen Tarforst haben wir im ersten Durchgang nicht schlecht gespielt, Tempo und Aggressivität gezeigt, aber leider kein Tor gemacht. Trotzdem wollen wir die bestmögliche Platzierung erreichen und gegen Vollgas geben. Zum Saisonfinale werde ich die Aufstellung bisschen verändern und allen eine Chance geben.“

Personal: Luca Merling und Luca Herrig wurden vom Verein freigestellt, nachdem sie ihren Wechsel zum Ligakonkurrenten FSV Trier-Tarforst mitgeteilt hatten. Coach Ewertz zeigte sich über deren Wechsel enttäuscht und muss für das letzte Saisonspiel Torwart Benjamin Pelz ersetzen (Fußoperation nach Bänderriss).

FSV Trier-Tarforst – Fußballvereinigung Hunsrückhöhe Morbach (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Tarforst)

Ausgangslage: Für Andreas „Mersch“ Gouverneur wird das Derby gegen Morbach zum Abschiedsspiel, denn er beendet aus Zeitgründen seine Tätigkeit als Torwarttrainer. FSV-Stürmer Nicola Rigoni erinnert sich an den ungeplanten Einsatz des damals 47-Jährigen: „Am 9. November 2019 stand Mersch im Tor, da Keeper Yunus Akgül vom Platz geflogen war. Die gesamte Mannschaft bedankt sich für seinen Einsatz auf und neben dem Platz. Auf ihn war immer Verlass und er hat uns mit Herz und Leidenschaft unterstützt. Wir werden ihn vermissen und wünschen ihm für seine Fußballrente alles erdenklich Gute.“

Das Hinspiel gegen Morbach endete 2:2 und bot eine spannende Schlussphase mit Toren in der Nachspielzeit. FSV-Trainer Holger Lemke frohlockt: „Wir freuen uns auf ein interessantes Derby gegen einen direkten Konkurrenten aus der Spitzengruppe und wollen zu Hause gewinnen. Ich sehe Chancen, unsere sehr ordentliche Saison gut abzuschließen.“ Morbach kann auf der gezeigten Leistung beim 1:3 am Mittwoch gegen die Hochwald-SG aufbauen, als man sich stark präsentierte. Im zweiten Durchgang erarbeiteten sich die Hunsrücker einige Chancen, doch Sebastian Schell und Maximilian Schemer trafen in der Schlussphase nur das Aluminium. FVH-Trainer Thorsten Haubst unterstreicht: „Ich ziehe den Hut vor Hochwald-Zerf, da ihre Leistungen und das Pensum der letzten Wochen Wahnsinn sind. Unsere erste Hälfte hat mir nicht so gut gefallen, da wir nicht aggressiv genug und laufstark waren. Gegen Tarforst wird es wieder sehr schwer.“

Personal: Faris Kssouri (Urlaub), Bernhard Heitkötter (Lungenprobleme) und Nicola Rigoni (Faserrisse) fallen auf Tarforster Seite ebenso aus wie die beiden Langzeitverletzten Elias Heitkötter (Lunge) und Sebastian Schmitt (Kreuzbandriss). Dafür kehrt Benedikt Decker in den Kader zurück. Morbach muss seine Kräfte zum Abschluss der Englischen Woche bündeln. Personelle Veränderungen sind nicht zu vermelden.

SG Ellscheid – SG Hochwald-Zerf (Samstag, 17.30 Uhr, Kunstrasenplatz Gillenfeld)

Ausgangslage: Das Ellscheider Trainerduo Michael Häb/Daniel Haas weiß um die (emotionale) Bedeutung des Spiels, da der Kampf um Platz zwei in vollem Gange ist. „Daniel und ich wollen uns nicht mit einer Niederlage verabschieden und wünschen der SG alles Gute“, sagt Häb Das befreundete Trainergespann gibt offen zu, dass Wehmut dabei sei und man weiterhin Fans der SG Alfbachtal bleiben werde. Im Hinspiel erst vor knapp drei Wochen präsentierten sich die Vereinigten aus Ellscheid, Strohn, Gillenfeld, Steiningen und Udler in starker Verfassung und verloren erst in der Schlussphase (2:4).

Zerf war unter der Woche in Morbach gefordert und feierte gegen die Hunsrücker den dritten (!) Saisonsieg, nachdem zuvor bereits Erfolge in Liga und Pokal gegen die FVH errungen worden waren. Die Morbacher Fußballvereinigung ging nach starker Vorarbeit von Marcel Schultheis in Führung (22.): Ein langer Ball erreichte Sebastian Schell, der SG-Torwart Koltes keine Abwehrchance ließ. Zerf gab sich nicht geschlagen und kam nach Vorlage von Robin Mertinitz durch Tim Thielen zum Ausgleich (38.). Kurz vor der Pause war es wieder Thielen, der mit einem Lupfer über FVH-Torwart Görgen das Spiel drehte (43.). Yannik Stein machte mit seinem Tor den 3:1-Auswärtssieg perfekt (60.), dank dem die Hochwald-SG die Vizemeisterschaft in eigener Hand hat und die 60-Punkte-Marke knackte. „Ich bin unfassbar stolz auf unsere Leistungen der vergangenen Wochen. Es war wieder eine Energieleistung gegen ein starkes und robustes Morbach, welches uns alles abverlangt hat. Der Sieg setzt Kräfte frei, die wir gegen Ellscheid nutzen wollen“, so Zerf-Trainer Fabian Mohsmann.

Personal: Christoph Gräfen, Marcel Riemann und Julien Augarde kehren in den Kader zurück, während Matthias Alt nicht zur Verfügung steht – Patrick Phlepsen ist fraglich (Corona-Nachwirkungen).

SG Neitersen/Altenkirchen - SV Mehring (Samstag, 17.30 Uhr, Kunstrasenplatz Neitersen)

Ausgangslage: Der 3:2-Heimsieg gegen Montabaur war nach zuvor neun Niederlagen in Folge Balsam für die geschundene Seele der Moselaner. Mit nun 14 Punkten liegen die Mehringer zwar noch immer auf dem letzten Rang, könnten aber mit einem Auswärtserfolg noch an Montabaur vorbeispringen. Für SVM-Trainer Sebastian Dietz hat etwas anderes Priorität: „Wir planen für die Bezirksliga und wollen uns gut verabschieden. Wir haben den Ansporn, mindestens einen Punkt zu einzufahren.“ Im Hinspiel hatten die Blau-Weißen das Nachsehen, zogen mit 2:3 den Kürzeren und leisteten sich zu viele (unnötige) individuelle Fehler in der Hintermannschaft.