Motorsport : Wenn „wilde Gesellen“ um Pylonen tanzen

Mit Karacho durch die Pylonengassen: Hier ist Andreas Wagner aus Alsdorf von Gastgeber EMSC Bitburg im Einsatz. Foto: Jürgen C Braun

BITBURG Ihre Künste haben die heimischen Slalom-Artisten in Bitburg demons­triert. Die Zuschauer­resonanz hielt sich trotz der gezeigten Klasse aber stark in Grenzen.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr war der Flugplatz in Bitburg Schauplatz eines hochrangigen Motorsportereignisses. Nach der ersten Veranstaltung im Mai ging es wieder um deutsche Meisterehren. Und zum zweiten Mal war mit dem EMSC Bitburg nach dem MSV Osann-Monzel ein sehr rühriger Motorsportverein der Ausrichter eines Wochenendes mit über 100 Teilnehmern aus der gesamten Republik. Und zum zweiten Mal zeigten wahre Könner an den Pedalen und am Volant auf seriennahen Fahrzeugen ihr artistisches Können. Kompaktautos, die theoretisch eine Zulassung für den normalen Straßenverkehr haben müssten, sind eigens für den Tanz zwischen den Pylonen konzipiert. Mit extra breiten „Schlappen“, modifiziertem Fahrwerk, Sicherheitskäfig und Eingriffen in das Motormanagement.

Solch ein „wilder Geselle“ wie der BMW 318 is, den Andreas Wagner aus Alsdorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) am Wochenende fuhr, braucht schon eine austrainierte Balance von Gaspedal und Einschlagwinkel am Steuer, um das Optimum herauszuholen auf dem knapp 600 Meter langen Kurs, den man einmal rauf und einmal runter absolvieren muss. „Die Kunst ist es, möglichst sofort nach dem Start den richtigen Rhythmus zwischen maximaler Geschwindigkeit und dem gesteckten Kurs zu finden“, erklärt Wagner. Jede umgeworfene Pylone kostet drei Sekunden. Also eher mal kurz „lupfen“, als ein Hütchen durch die Gegen zu schleudern.

Automobilslalom ist ein Sport, der ganz schön auf die Reifen geht. „Denen wird bei den ständigen ruckartigen kurzen Richtungswechseln sehr viel abverlangt“, erklärt der 29-jährige Wagner. Mischung, Luftdruck, Aggregatzustand – alles muss bei den breiten Slicks passen.

Wagner und Mario Betzen teilen sich an diesem Wochenende ein Fahrzeug. „Doppelstarter“, das ist im Slalomsport nichts Ungewöhnliches. „Dann wird halt nur bei jedem Lauf die Nummer abgeklebt. Solch ein Tag, bei dem es um deutsche Meisterehren geht, ist lang auf dem Bitburger Flugplatz. Und die beiden heimischen Clubs von der Mosel und aus der Eifel sind bei ihrem „Heimspiel“ mit zahlreichen Künstlern am Lenkrad und an der Pedalerie vertreten. „Wir betreiben halt einen Exoten-Motorsport. Da kommen nicht viele Zuschauer. Und unser Kurs hier liegt auch noch am allerletzten Ecken vom Flugplatz“, bedauern die beiden Bitburger Motorsportler auf dem 318 is, dass nur Freunde, Bekannte und Angehörige am Rand des Kurses stehen.

In den Ergebnislisten waren die Teilnehmer vom EMSC Bitburg und MSV Osann-Monzel nach den beiden Wettkampftagen an Samstag und Sonntag wie so oft weit vorn zu finden. Und beim nächsten Mal würden sich die jungen Frauen und Männer in dem heißen Schalensitz auf jeden Fall über ein größeres Publikum und Applaus am Rand des Kurses freuen.

