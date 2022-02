Bogenschießen : Hallen-Landesmeisterschaft: Starter aus dem Bezirk Trier in guter Form

Mönchengladbach Bei den Titelkämpfen in Mönchengladbach gibt‘s mehrere Medaillen – und ein Herzschlagfinale bei den Schülern.

Auch in der Jugendklasse verbuchten die Konzer den Mannschaftssieg für sich. David Schulz, Jan Philipp Ziewers und Charlotte Wagner ließen mit 1391 Ringen der Mannschaft der SF Tell 1926 St. Tönis (1348 Ringe) keine Chance. Wagner sicherte sich mit persönlicher Bestleistung von 491 Ringen Silber in der Einzelwertung der Jugend weiblich.

Eetu Wilhelmi von der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Trier ging in zwei Bogenklassen an den Start und wurde am Ende mit Gold in der Klasse Junioren Blankbogen sowie mit Bronze in der Klasse Compound-Junioren belohnt. Rolf Wilhelmi, ebenfalls von der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Trier, sicherte sich mit dem Langbogen den dritten Platz.