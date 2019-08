Bogenschießen : Konzer Lars Utscheid gewinnt Bronze in Berlin

Der Bogenschütze der TG Konz gewinnt vor riesiger Zuschauerkulisse bei den „Finals“ in Berlin Meisterschafts-Bronze in der Jugend-Klasse.

Nicht nur der Ausrichter, auch die TG Konz blickt auf ein sehr erfolgreiches „Finals“-Wochenende in Berlin zurück. Bei den im Rahmen dieser Multisport-Veranstaltung ausgerichteten Deutschen Meisterschaften im Bogenschießen erzielte Lars Utscheid in der Klasse Recurve Jugend mit dem Gewinn der Bronzemedaille seinen bislang größten Erfolg.

Julia Wenzel scheiterte nach einer guten ersten Runde zwar knapp in der Qualifikation, sie konnte mit Platz sieben und 606 Ringen aber sehr zufrieden sein. Am Start bei der DM war auch die Jugendmannschaft der TG Konz mit Utscheid, Wenzel und Thorsten Resch. Sie hatte sich als achte Mannschaft für die Titelkämpfe in Berlin qualifiziert. Sie hoffte, wie im März dieses Jahres bei den Hallenmeisterschaften in Biberach auch in Berlin den Sprung in die Top sechs zu schaffen. Mit 1766 Ringen, die für die Konzer Mannschaft persönliche Bestleistung bedeuteten, gelang dies eindrucksvoll. Zum fünften Platz fehlten nur neun Ringe.