Bogenschießen : Deutsche Meisterschaft: Konzer erreicht gerade so sein Ziel

Konz/Berlin Lars Utscheid wird bei den Hallen-Titelkämpfen in Berlin Zehnter. Direkt hinter ihm landet Teamkollege Nigg Falkenau.

Bei den in Berlin ausgetragenen Deutschen Hallenmeisterschaften im Bogenschießen gingen Sportler der TG Konz an den Start. Sie hatten sich bei den Landesmeisterschaften Ende Januar für die Titelkämpfe qualifiziert. Ziel für die Junioren Lars Utscheid und Nigg Falkenau war es, eine Platzierung in den Top zehn zu erreichen und zu beweisen, dass sie zu den besten in der Klasse der 18 bis 20-Jährigen in Deutschland zählen.