Konz : Bogenschießen: Starter aus Konz und Müllenborn räumen ab

Konz Bezirksmeisterschaften: Rund 100 Schützen nehmen genau Maß

Rund 100 Bogenschützen haben in Konz an den Meisterschaften des Bezirks Mosel im Rheinischen Schützenbund teilgenommen. Geschossen wurden jeweils zweimal 30 Pfeile auf die in der Halle vorgegebene Distanz von 18 Metern.

Dabei bestimmten die Bogenschützen der TG Konz im Bereich des Olympischen Recurvebogens das Geschehen. In der Klasse der Schüler B gingen die ersten Plätze an die TG. Mit 420 Ringen siegte Yannick Vural vor Noah Kalman und Vincent Horvarth. In der Schülerklasse A standen zwei Konzer auf dem Podest. Mateo Gándara Plazer setzte sich mit 498 Ringen gegen Tobias Jägen (PSV Trier) und seinen Vereinskollegen Marton Horvarth durch. In der Jugendklasse sicherte sich erwartungsgemäß Noah Pop vom PSV Trier mit 557 Ringen Platz eins. Die Plätze zwei und drei gingen an die Konzer Thorsten Resch und David Schulz.