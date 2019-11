Bogenschießen : Starter aus der Region im Kreis der Elite

Konz/Strassen Mehrere Sportler messen sich bei großem Wettbewerb in Luxemburg.

Mehrere Schützen aus der Region Trier sind beim Indoor-Weltcup im luxemburgischen Strassen an den Start gegangen. Die Wettbewerbe der sogenannten Indoor-Serie des Worldarchery-Verbands sind für Profisportler und Amateure ausgeschrieben. So konnten sich Hobbyschützen mit Olympiasiegern und Weltmeistern in vier Klassen (Damen-Compound, Herren-Compound, Herren-Recurve und Damen-Recurve) messen.

In der Compound-Damenklasse erreichte Kerstin Weyand vom SUSC Müllenborn das Finale der besten 32 Starterinnen, schied dann aber in der ersten Finalrunde aus. Bei den Recurve-Herren und Recurve-Damen gelang zwar niemandem aus der Region der Sprung in die Finals, ohnehin überwog aber das Erlebnis, in einem solch bedeutenden Turnier an den Start zu gehen.