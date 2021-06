Botschafter des DRK : Auch beim Blutspenden ist Trier am Ball

Auch beim Blutspenden ist Trier am Ball

Ein Wortspiel mit ernstem Hintergrund: Die fehlenden Buchstaben im Namen von Eintracht-Kapitän Simon Maurer (im Bild vorne) stehen für die Blutgruppen A und 0 (für die Ziffer wurde stellvertretend der Buchstabe O verwendet). Symbolisiert wird damit der Mangel an Blutspenden. Der Slogan dazu: „A, B und 0. Erst wenn’s fehlt, fällt’s auf.“ Foto: TV/Hans Krämer

Trier Die Eintracht engagiert sich fortan als Botschafter für das Deutsche Rote Kreuz.

Der Begriff klingt zunächst einmal sperrig: Corporate Social Responsibility (CSR). Dahinter verbirgt sich die soziale Verantwortung eines Unternehmens. Ein Thema, mit dem sich auch der Fußballverein Eintracht Trier auseinandersetzt. „Wir haben in den vergangenen Wochen begonnen, das Thema CSR in unserem Verein weiter zu aktivieren. Als bekannter Sportverein in Trier haben wir über den Fußball hinaus auch eine gesellschaftliche und soziale Verantwortung. Dieser möchten wir nachhaltig gerecht werden“, sagt Eintracht-Geschäftsstellenleiter Björn Berens.