Boxen : Bobby-Tyrone Felton von der Kampfsportschule Morbach: Daumen hoch für einen Rückkehrer

Morbach/Wiesbaden Der 23-Jährige feiert in Wiesbaden ein gelungenes Comeback.

Es war ein erfreuliches Comeback nach knapp einem Jahr Pause: Der bei der Kampfsportschule Morbach unter Vertrag stehende Boxer Bobby-Tyrone Felton hat sich mit einem klaren Punktsieg in seinem Kampf bei der vierten Auflage der Veranstaltung ,Masai Open Air - Future Fighters’ in Wiesbaden zurückgemeldet. Bei dieser Open-Air-Gala gehen Nachwuchssportler und Neulinge im Boxen, Kickboxen und Muay Thai an den Start.

Zweifel an einer erfolgreichen Rückkehr hatte es nicht gegeben. Felton war nach der langen Pause extrem ehrgeizig. Trainer Alexander Kessler hat den Athleten sehr gut vorbereitet und eingestellt. Der 23-Jährige strebte einen K.o. an – allzu viele vorzeitige Siege hat er bislang nicht in seiner Karriere stehen, weshalb der Idar-Obersteiner sehr an seiner Schlaghärte gearbeitet hatte.