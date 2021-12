Fußball : Brotdosen und Bälle für 200 Fußball-Kinder

Günter Keller von der JSG Mont Royal ist der Ehrenamtspreisträger im Fußballkreis Mosel. Foto: privat

Traben-Trarbach Günter Keller aus Traben-Trarbach ist Ehrenamtspreisträger im Fußballkreis Mosel.

(teu) Den Kopf in den Sand stecken, war noch nie Günter Kellers Ding. Auch nicht, als vor einem Jahr der Trainingsbetrieb für die Kinder bei der Jugendspielgemeinschaft (SJG) Mont Royal wegen der Corona-Auflagen eingestellt werden musste. Genauso wie jetzt wieder der Nachwuchs nicht gemeinsam Sport treiben kann. Wie vor einem Jahr gibt es auf Initiative des 51-Jährigen, der für sein Engagement mit dem Ehrenamtspreis des Fußballkreises Mosel ausgezeichnet wurde, deshalb wieder Trainingsvideos. Diese können die Kinder zu Hause durchführen und, wenn sie wollen, die Videos von ihren Übungseinheiten an ihre Trainer zurückschicken. „Die machen Videos, da kommen die tollsten Sachen an mit Musik und so weiter“, erzählt Keller, dass damit nicht nur sportliche Fähigkeiten eingeübt werden.

Und: Es ist gelungen, die Kinder auch ohne Präsenztraining weiter für den Fußball zu begeistern. Der Spaß am Spiel und der Bewegung ist das, was Keller für den Nachwuchs am Herzen liegt. Das war schon so, als er vor etwa 20 Jahren „wie die Jungfrau zum Kind“, wie er lachend sagt, zum Jugendbetreuer wurde. Sein Sohn kickte damals auch und in der F-Jugend der JSG Mont Royal gab es damals zwei Teams. Die zweite Mannschaft habe nur verloren, als er gefragt wurde, ob er nicht ein bisschen betreuen wolle. Keller vermittelte den jüngsten Fußballern durch kindgerechte Übungsformen den Spaß am Spiel. „Da haben die auch angefangen zu gewinnen“, erzählt der Familienvater, der beim SV Wildstein Kautenbach als JSG-Stammverein zu Hause ist.

Seit 2009 ist er Jugendstaffelleiter im Fußballkreis Mosel, vor zwei Jahren kehrte Keller aber auch wieder als Vereinstrainer zur JSG Mont Royal zurück. Der Grund: Ein Projekt zum kognitiven Training interessierte ihn brennend. „Wir haben versucht, das aus dem Profi- in den Amateurbereich runterzubrechen“, erzählt er. Auch die Jugend soll profitieren. Statt dass der Trainer von der Seitenlinie den Spielern Anweisungen zuruft, sollen selbst junge Sportler befähigt werden, selbst Lösungen für die jeweilige Spielsituation zu finden.

Aber dazu musste die Fußballbegeisterung auch im Lockdown hochgehalten werden. Weil die Weihnachtsfeier ausfiel, besorgte Keller rund 200 Brotdosen mit JSG-Emblem und verteilte diese mit Süßigkeiten und Mandarinen gefüllt in der Vorweihnachtszeit 2020 an die JSG-Spieler. Der Traben-Trarbacher nahm sich extra Urlaub, um zwei Wochen lang zwischen Lötzbeuren im Hunsrück, über alle möglichen Moselorte bis nach Krinkhof in der Eifel die Dosen zu überbringen. „Ich wollte, dass die Kinder etwas haben, was sie jeden Tag sehen und mit dem Fußball in Verbindung bringen. Wir haben sogar Mitglieder gewonnen“, freut sich Keller über die erfolgreiche Aktion.

Die er in diesem Jahr in ähnlicher Form wieder geben wird. 200 kleine, an einer Schnur befestigte Fußbälle, sogenannte Metronombälle, hat Keller mit Hilfe von Sponsoren angeschafft. „Damit können die Kinder im Wohnzimmer spielen, ohne die Einrichtung zu zerstören“, sagt er. Und den Urlaub, um die Bälle zu verteilen, hat Keller bereits eingereicht.

