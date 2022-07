Motorsport : Brummis, Grid-Girls und Countrymusic

Fast 1000.000 Fans kamen am Wochenende zu den Rennen der Truck-Europameisterschaft. Foto: TV/Jürgen C. Braun

NÜRBURGRING Nach zwei Jahren Zwangspause kamen am Wochenende fast 100.000 Freunde des Truckracing und der Country-Szene in die Eifel.

Zwei Jahre lang ging Mitte Juli nichts am Ring. Erst wütete Corona, dann versetzte die Flutkatastrophe die Menschen an der Ahr und in der Eifel in Schrecken und Trauer. Und dieses Jahr? Zehntausende stürmten von Freitag bis Sonntag bei Bilderbuchwetter um 30 Grad zur 35. Auflage des ADAC Truck Grand Prix. Packender Motorsport auf dem Grandprix-Kurs, Countrymusic mit einschlägigen Stars in der Müllenbachschleife und eine riesige Industriemesse zum Thema LKW und Fernlastverkehr in beiden Fahrerlagern. Der „Trucker“ rief und (fast) alle kamen. 97.000 Fans an drei Tagen insgesamt nach Veranstalter-Angaben.

Die Rennaction zog auch diese Mal wieder die Besucher in den Bann. Wenn Tonnen von Stahl Spiegel an Spiegel um die Kehren des Formel-1-Kurses in der Eifel gewuchtet werden, wenn die Anbauteile aus Karbon meterweit fliegen, die Führerhäuser schwanken, als drohten sie zu kippen und fast mannshohe Reifenmonster im aufwirbelnden Staub und Dreck verschwinden, dann ist Racetruck-Zeit. Eine Rennserie, bei der eine Startaufstellung mit hübschen Grid-Girls nicht fehlen darf.

Die bis auf über 1100 PS hochgezüchteten Sechszylinder-Dieselmotoren mit einem Hubraum von bis zu 13 Litern (!) wuchten die stählernen Kolosse bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 160 Stundenkilometer über den Asphalt. „Das ist das Faszinierende für mich an dieser Form des Motorsports. Dass so etwas überhaupt möglich ist“, zollt auch Rudi Bollig aus Osann-Monzel den Renntrucks der „Goodyear FIA Racetruck Championship“, wie die Brummi-Europameisterschaft offiziell heißt, Hochachtung und Anerkennung.

Der 69-Jährige hat 34 von 35 ADAC Truck Grand Prix mitgemacht. Zunächst als technischer Kommissar (TeKo). Dann jahrelang als deren Obmann. Gestern assistierte er nur noch, übergab den Staffelstab an seinen Nachfolger Thomas Paulus aus Lorscheid. Dem Truckracing Promotor, der ETRA, bleibt der Kfz-Meister jedoch als technischer Berater weiterhin verbunden. „Ich habe hier bei den Truck-Grandprix alles mitgemacht. Von Rennabbrüchen bei Nebel, dass man nicht mehr bis zur Leitplanke sehen konnte bis hin zu englischen Renntrucks, die den gesamten Kurs mit auslaufendem Öl in eine Seifenlandschaft verwandelten.“

Zu den Höhepunkten des Wochenendes gehörten auch die Rennen des neuen „Protoytype Cup Germany“. Fahrzeuge, die, der früheren Gruppe-C-WM nachempfunden, einen Hauch von Le-Mans-Flair in die Eifel brachten. Die sogenannten „LMP-3-Fahrzeuge“ vertrauen auf einen V8-Einheitsmotor von Nissan mit 435 PS und sind nicht wie ein GT-Renner auf einem Serien-Straßenfahrzeug aufgebaut. Sie sollen Fahrer und Besitzer an die Sportwagen-Weltmeisterschaft (WEC) heranführen, die bereits auf dem Ring zu Gast war.

Auch der Motorsport mit aufgemotzten, aber fast serienreifen LKW ändert sich. Er entwickelt sich angesichts technischer Transformation vom Rennsport in die Serie und vor dem Hintergrund der Mobilitätswende weiter in Richtung eines saubere(re)n Rennzirkus. Schwarze Dieselwolken sind seit Jahren nicht nur verpönt, sondern verboten. Seit vergangenem Jahr ist für die Teilnehmer der FIA-Europameisterschaft der Verbrauch von emissionsreduziertem Kraftstoff zwingend vorgeschrieben. Der sogenannte HVO-Diesel wird aus regenerativen Rohstoffen oder sogar aus Abfällen umweltfreundlich gewonnen. „Wir sehen uns in einer Vorreiterrolle und betreiben kein Greenwashing“, sagt Georg Fuchs, der Geschäftsführer des Truckrace-Promotors ETRA.

Die bis zu 1100 PS starken Sechszylinder-Dieselmotoren wuchten die Trucks auf eine Höchstgeschwindigkeit von 160 Stundenkilometer. Foto: TV/Jürgen C. Braun