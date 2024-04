Traditionelles Bogenschießen Diese Sportschützen gehen im Wettkampf auf Mammutjagd

Wir treffen uns in einem Waldstück etwas oberhalb von Büdlich. Hier wird auf Adler, Krokodile, Bären und sogar Mammuts geschossen – jeweils auf deren 3-D-Modelle, versteht sich. Die Schützen des Bogen-Sportclubs (BSC) Büdlich trainieren an diesem frischen April-Abend fleißig. Schließlich wollen sie fit für die Deutschen Meisterschaften sein. Diese finden am Samstag und Sonntag in Hattgenstein bei Birkenfeld statt. Der Traditionelle Bogensport-Verband Deutschland (TBVD) hat eingeladen, und rund 250 Teilnehmer werden sich in der Disziplin 3-D-Jagd messen.