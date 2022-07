Radsport : Ein vorübergehender Spuk

Tour de France Foto: Jürgen C. Braun

CARIGNAN Die Tour de France ist zu Gast in den Ardennen: Ein Tag in einem kleinen Städtchen am Fuße des Gebirges, das über Jahrzehnte nur von Leid und Krieg kündete und nun großen Sport beherbergt.