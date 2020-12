Hilfsaktion nach der Amokfahrt in Trier : CharityForPorta: Neymar-Trikot bringt 2222 Euro

Hilfsaktion nach der Amokfahrt in Trier

Trier Dank Versteigerungen und Spenden sind insgesamt schon rund 28 000 Euro für die Hinterbliebenen zusammengekommen. Es kann weiter geboten und gespendet werden.

Der brasilianische Fußball-Star Neymar polarisiert. Hier seine genialen Einfälle am Ball, dort seine Fallsucht bei kleinsten Fouls. So oder so: Der 28-Jährige von Paris St. Germain ist eine der ganz großen Nummern im Weltfußball.