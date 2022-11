Interview Gregor Eibes (Präsident des Fußballverbands Rheinland) : Mega-Spende aus Katar: „Annahme war richtig“

Dieter Hoffmann (Vorsitzender des SV Hönningen), Walter Desch (Vorsitzender der FVR-Stiftung ,Fußball hilft!*), Ahmad Alhaq (2. Sekretär Botschaft von Katar) und Gregor Eibes (Präsident des Fußballverbands Rheinland, von links) posieren bei der Eröffnung des neuen Kleinspielfelds in der Ahr-Gemeinde Hönningen fürs Foto: An der Katar-Spende in Höhe von einer Million Euro, aus der die neue Anlage finanziert wurde, scheiden sich die Geister. Foto: FOTO SEYDEL/Peter Seydel

Wittlich Exklusiv-Gespräch: Wie der 62-Jährige den Geldsegen aus dem Emirat verteidigt, wie er eine Unterredung mit dem großen Kritiker Theo Zwanziger wertet – und was aus der angedachten sportlichen Kooperation mit Katar wird.

Gregor Eibes (62) aus Morbach, seit 2011 Landrat des Kreises Bernkastel-Wittlich, ist Anfang Juli dieses Jahres als Nachfolger von Walter Desch zum neuen Präsidenten des Fußballverbands Rheinland (FVR) gewählt worden. Knapp zwei Monate zuvor hatte der FVR mitgeteilt, dass die Stiftung des Verbands (,Fußball hilft!’) eine Spende in Höhe von einer Million Euro von Katar – dem Ausrichter-Land der aktuell laufenden WM – angenommen hat, um damit Kinderfußball-Spielfelder in den von der Juli-Flut 2021 betroffenen Gebieten zu bauen.

Herr Eibes, in welchem Team spielen Sie bei der WM in Katar: im Team ,Fernseh-Boykott‘ oder im Team ,Zuschauer‘?

Eibes: Ich bin im Team ,Fußball-Fan‘. Das lasse ich mir auch bei dieser WM nicht nehmen. Durch meine dienstlichen Verpflichtungen und die Anstoßzeiten über den Tag verteilt werde ich nicht viel sehen können. Aber die deutschen Spiele versuche ich schon zu schauen.

Wie ist Ihr erster Eindruck?

Eibes: Das Sportliche wird aktuell überlagert durch die politischen Diskussionen über Menschenrechte, Vielfalt und Toleranz. Da gibt es Meldungen, die einen nicht befriedigen – etwa das Verbot von Kleidungsstücken oder der ,One Love‘-Binde als Zeichen der Vielfalt durch den Weltverband Fifa. Im Land selber scheinen derweil doch auch viele ,echte‘ Fans unterwegs zu sein, sodass es Fußball-Stimmung in den Stadien gibt.

Wie bewerten Sie die Diskussion um das Verbot der ,One Love-Binde‘ durch die Fifa: Ist der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eingeknickt?

Eibes: Ich erachte die kritische Haltung, die der DFB in den vergangenen Wochen und Monaten gegenüber der Fifa eingenommen hat, für richtig. Der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf macht meiner Ansicht nach in der für ihn nicht einfachen Situation einen guten Job.

Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Fifa gegen das Vorhaben von sieben europäischen Verbänden, ihre Kapitäne mit der ,One Love‘-Binde auflaufen zu lassen, agiert. Nachdem die Fifa mit sportlichen Sanktionen gedroht hat, darf man den Verzicht auf die Binde nun nicht als ,Einknicken‘ auffassen. Wie zu hören ist, hätte das Zuwiderhandeln gegen das Verbot das Sportliche maßgeblich negativ beeinflussen können – das wäre nicht im Sinne der Spieler gewesen, für die es in vielen Fällen ein Lebenstraum ist, bei einer WM zu spielen. Aber ganz klar: Von dem Verbot halte ich nichts. Man hätte das Thema aber im Vorfeld mit der Fifa zu Ende diskutieren müssen.

Mitten in die Debatte um Katar ist auch der Fußballverband Rheinland (FVR) gerückt. Sagen Sie sich manchmal im stillen Kämmerlein: Hätte die FVR-Stiftung ,Fußball hilft!“ doch besser die Million aus Katar zum Bau von Kleinspielfeldern in den von der Juli-Flut 2021 betroffenen Gebieten nicht angenommen?

Eibes: Nein!

Sie halten die Annahme des Geldes für opportun?

Eibes: Ja. Ich war zwar an dem Beschluss, dass das Geld der Stiftung zufließt, nicht beteiligt, aber als Präsident des FVR und persönlich sage ich: Ich halte es für richtig, die Spende angenommen zu haben.

Kürzlich war ich bei der Eröffnung des von einem Teil des Katar-Gelds gebauten neuen Kleinspielfelds in Hönningen dabei. Ich war zwar vorher schon mehrmals an der Ahr. Aber als ich dorthin fuhr, wurde mir erneut die dortige schlimme Situation vor Augen geführt. Das Sportgelände des Vereins – komplett zerstört, inklusive des Sportlerheims. Und nun ist da wieder ein grüner Fleck entstanden, wie eine grüne Oase, auf dem Kinder Fußball spielen können. Das steht für mich im Vordergrund. Wir können mit dem Geld aus Katar dafür sorgen, dass Kinder, die corona- und flutgeschädigt sind und hoffentlich nicht auch noch energiekrisen-geschädigt werden, endlich wieder zu Hause Fußball spielen können.

Vor diesem Hintergrund halte ich es für gerechtfertigt, dass wir das Geld angenommen haben. Das kommt mir in der ganzen Diskussion zu kurz: Wir tun etwas Gutes mit dem Geld für Kinder. Wir können damit mindestens zehn neue Spielfelder errichten. So können wir wenigstens bei uns vor Ort eine positive Veränderung herbeiführen.

Dass sehen nicht alle so: Der Gemeinderat in Grafschaft im Kreis Ahrweiler hat (gegen die Stimmen der SPD-Fraktion) die Annahme von knapp 100.000 Euro aus der Katar-Spende für die Schenkung eines Kleinspielfelds abgelehnt – unter anderem waren ihre CDU-Parteifreunde dagegen. Fürchten Sie, am Ende auf der Spenden-Million sitzen zu bleiben?

Eibes: Nein, das tue ich nicht. Es wird genügend Vereine und Kommunen geben, die in der Hilfe eine wertvolle Bereicherung und Unterstützung des Vereinslebens sehen.

Wie sind denn generell die Reaktionen, die Sie bekommen – in Gesprächen, über die sozialen Netzwerke, in Mails und Briefen?

Eibes: In den sozialen Netzwerken hat es keinen Shitstorm gegeben. Es gab ein paar Mails an Walter Desch und mich, in denen die Wortwahl erheblich unter der Gürtellinie lag. Ich gebe aber auch zu, dass es auch nur Wenige gibt, die offen sagen: ,Das habt ihr toll gemacht!‘ Aber: Wenn die Welt nicht über einen herfällt, zeigt das, dass wir keine groben Fehler gemacht haben.

Der DFB gab an, bei dem Thema seine kritische Haltung zum Ausdruck gebracht und das Vorhaben nicht unterstützt zu haben. Warum trotzdem der Alleingang?

Eibes: An diesem Dialog und den Diskussionen war ich nicht beteiligt. Walter Desch war damals noch als FVR-Präsident im Amt. Er hat die Katar-Spende in Frankfurt thematisiert und dort dargestellt. Richtig ist, dass das Vorhaben dort nicht uneingeschränkt positiv zur Kenntnis genommen worden ist. Aber es ist auch in keinster Weise untersagt worden. Auch aus der Landespolitik kamen keine größeren Einwände. Es wurden keine deutlichen Widerstände formuliert.

Wenn ich dem örtlichen Tierschutzverein eine Spende zukommen lasse, will ich keine Publicity und positive Darstellung in der Öffentlichkeit. Das ist beim Katar-Geld anders. Ist die Zuwendung daher eigentlich noch eine Spende?

Eibes: Auch der Tierschutzverein benennt aber in der Regel seine Spender. Und selbstverständlich bedankt er sich damit bei Ihnen, nämlich über deren Benennung in einem positiv besetzten Kontext.

In unserem Fall haben wir unseren Dank an Katar anlässlich der Veranstaltungen zur Scheckübergabe oder kürzlich bei der offiziellen Eröffnung in Hönningen zum Ausdruck gebracht – übrigens genauso, wie die Stiftung dies mit anderen größeren Spendern handhabt. Dass dies von Seiten Katars für die eigene Imagewerbung genutzt werden kann, war uns natürlich von Beginn an klar. Aber: Es gab nie eine Verpflichtung oder vertragliche Regelung zu Leistungen, die im Zuge dieser Spende von unserer Stiftung erbracht werden sollten.

Wie bewerten Sie es, dass Katar über die Firma ,friedrich30‘ an den FVR herangetreten ist, die als eine Säule ihres Handelns „politisches Lobbying“ angibt? Da sind wir schnell beim Thema Sportswashing – also bei Bestrebungen, das Ansehen des eigenen Landes durch den Sport zu verbessern.

Eibes: Die Firma hat die Verbindung geknüpft, Kontakte hergestellt. Ich habe den Ansprechpartner bisher nur zweimal gesehen. Außer der Vermittlung sehe ich keine größere Rolle bei der Agentur.

Mitte Juli hatte Theo Zwanziger im TV-Interview gesagt: „Ausgerechnet über eine von mir gegründete Stiftung Geld von einem Land anzunehmen, das mich verfolgt, verklagt und wohl auch bespitzelt hat, ist absolut respektlos.“ Können Sie Zwanzigers Standpunkt und Argumentation nachvollziehen?

Eibes: Ja, ich kann die Haltung aus seiner Sicht ein Stück weit nachvollziehen. Ich sage aber auch: Es war eine legale Annahme einer Spende, die eine Stiftung vornehmen darf. Und das mit dem klaren und einzigen Ziel, insbesondere Kindern und Jugendlichen an der Ahr ein weiteres Stück Normalität zurückzugeben und ihnen eine ortsnahe Möglichkeit anzubieten, Fußball zu spielen.

Nach Hinweisen, die dem ARD-Magazin ,Report Mainz‘ vorliegen, sollte Kritik von Zwanziger an der Entgegennahme der Spende verhindert werden. Sie sollten in einem Gespräch mit ihm ausloten, ob er bereit wäre, im Zusammenhang mit der Spende keine kritischen Statements in den Medien abzugeben. Wie lief das ab?

Eibes: An mich wurde vom Präsidium der Auftrag erteilt, mit ihm darüber zu reden, wie er dazu steht, wenn die Stiftung das Geld annimmt. Dieses Gespräch habe ich geführt. Theo Zwanziger hat gesagt, dass er mit der Stiftung nichts mehr zu tun habe – er war zu dem Zeitpunkt schon aus den Gremien der Stiftung zurückgetreten – und er sich insofern dazu auch nicht äußern würde. Mit der Aussage bin ich zurückgekehrt. Sie hat dazu geführt, dass der Stiftungsvorstand entschieden hat, das Geld anzunehmen.

Aber es ging doch darum, Störfeuer zu verhindern?

Eibes: Ich sage es noch mal deutlich: Ich habe die Frage nicht mit einer Tendenz dergestalt gestellt, dass ich gesagt habe: Mein Auftrag ist es zu verhindern, dass er etwas Kritisches dazu in der Öffentlichkeit sagt. Ich habe die Frage offen gestellt, wie er sich dazu verhält. Und ich habe Theo Zwanziger nicht hinsichtlich irgendeiner Meinung beeinflusst. Er wäre auch der Letzte, der sich von mir beeinflussen lassen würde im Hinblick auf seine Meinung dazu.

Gibt’s keine anderen Möglichkeiten, Geld für Fußball-Projekte in den Flutgebieten einzusammeln? Ein Benefizturnier am 11. August 2021 im Trierer Moselstadion brachte bereits rund 800.000 Euro an Geld- und Sachspenden. Und der DFB gilt als reichster Fußballverband der Welt. Schon eine Woche nach der Flutnacht hatten der DFB und die Deutsche Fußball Liga beschlossen, je 1,5 Millionen Euro in einen Hilfsfonds zu stecken …

Eibes: Es gibt DFB-Gelder und sonstige Spendengelder, etwa von ortsansässigen Banken. Allerdings würde meines Wissens dieses Geld nicht reichen, um die gewünschte Anzahl von Sportstätten in den betroffenen Gebieten zu bauen, ohne dass Vereine mit Eigenmitteln belastet würden. Insofern war dieses Geld willkommen, um mehr machen zu können. Der Bedarf ist in den Flutgebieten vorhanden, auf dieses Geld zurückzugreifen.

Und zur Wahrheit gehört auch: Über normale Fördertöpfe Gelder zu beantragen, dauert sehr lange. Es geht hier aber darum, Vereinen möglichst schnell die Chance zu geben, ihren Aktivitäten wieder nachzukommen. Denn wenn zu lange nichts stattfindet, sind irgendwann die Mitglieder nicht mehr da.

Mit der Zuwendung aus Katar einhergehen soll eine sportliche Zusammenarbeit. Angedacht ist beispielsweise ein Austausch zwischen Mädchen-Fußballmannschaften. Gibt’s schon was Konkretes?

Eibes: Nein. Angeschoben worden ist noch gar nichts. Als es um die Spende ging, wurde von den katarischen Botschaftsvertretern angedeutet, dass man Interesse daran habe, eine weitere Zusammenarbeit zu ermöglichen – und zwar im Bereich des Mädchen- und Frauenfußballs. Über die Andeutungen hinaus gab es bislang keine weiteren konkreten Verabredungen. Wir haben dann im FVR-Präsidium gesagt, wir warten die WM ab und schauen, ob dann etwas kommt.

Wie realistisch ist das Ganze vor dem Hintergrund, dass Katar rund um die Vergabe der WM 2010 eine Frauen-Nationalmannschaft hatte, die inzwischen aber gar nicht mehr in der Fifa-Weltrangliste geführt ist?

Eibes: Es gab im Frauenfußball in Katar in früheren Jahren ja schon Fortschritte, die Nationalmannschaft hatte sogar eine deutsche Trainerin. Im Übrigen sollte man die Einflussmöglichkeiten des Fußballverbands Rheinland gegenüber Katar nicht überschätzen. Der FVR wird nicht die entscheidende Größe dafür sein, ob in Katar noch mal Frauenfußball stärker aktiviert wird. Das klingt mir dann doch zu vermessen. Wenn man nach der WM auf uns zukommt und uns Möglichkeiten eröffnet und Vorstellungen äußert, werden wir uns im Präsidium damit auseinandersetzen.

Theo Zwanziger hat seine Ehrenpräsidentschaft im FVR zurückgegeben. Werden Sie versuchen, ihn wieder zurück ins Boot zu holen?