Eintracht-Stürmer Christopher Bibaku : Trier – nächster Halt auf seiner Europatour

Christopher Bibaku – bei der Lektüre eines Reiseführers über seine neue Wahl-Heimat Trier (Foto oben) und beim Torjubel (Foto unten).

Trier Tschechien, Österreich, Finnland, Malta: Als Fußballer ist der Franzose schon viel herumgekommen. Nun ist er beim SVE gelandet. Obwohl der 25-Jährige erst seit ein paar Wochen an der Mosel ist, weiß er schon, was am Sonntag im Oberliga-Duell mit der TuS Koblenz auf dem Spiel steht.

So war’s zum Beispiel bei Christopher Bibaku, seit Ende Juli neuer Stürmer im Team von Fußball-Oberligist Eintracht Trier. „Ich brauchte Internet“, sagt der 25-Jährige. Und suchte entsprechend einen Shop in der Trierer City auf. Dort stand Simon Berg hinter dem Tresen, Eintracht-Fan und Vorsitzender des SV Dörbach. Eine glückliche Fügung. Berg verhalf Bibaku zu einem Vertrag – und dank der beiderseitigen Liebe zum Fußball war auch sonst das Eis schnell gebrochen. „Simon wurde mein erster neuer Freund in Trier“, sagt Bibaku, der sich bei Berg Tipps für Geschäfte und schöne Plätze in Trier abholt.

Bibaku ist in seinem Leben schon mehrfach umgezogen. Europaweit. Seine Geschichte steht exemplarisch für das Drehtür-Prinzip, das so häufig im Fußball zu beobachten ist: Wenn irgendwo eine Tür zugeht, öffnet sich andernorts eine neue Chance.

Bibaku wurde in Sartrouville geboren, in der 50 000-Einwohner-Stadt im Speckgürtel von Paris wuchs er auch auf. Schon früh war für ihn klar, Fußballer werden zu wollen. „Der Sport ist mein Leben“, sagt der Fan von Paris Saint-Germain.

Seine (Profi-)Karriere wollte er bewusst im Ausland forcieren. In Frankreich wurde ein in Tschechien tätiger Fußball-Manager auf ihn aufmerksam. Bibaku sagte zu. Im Sommer 2018 ging er nach Petrovice, später dann nach Havirov. Vierte Liga. Dort sah ihn ein Späher aus Österreich, der ihn nach Wels lotste. Dritte Liga in der Alpenrepublik. Von Wels wechselte Bibaku in die zweite Liga, zu Vorwärts Steyr. „Dort habe ich meinen ersten richtigen Profi-Vertrag unterschrieben“, erinnert sich Bibaku, der im Auftaktspiel der Saison 2019/20 gegen Wacker Innsbruck gleich mit einem Tor und einer Vorlage bestach, danach aber nicht richtig in die Spur kam.

Nach einem Jahr war Schluss, mitten in der Corona-Zeit. „Es war schwer, einen neuen Verein zu finden. Der Transfermarkt war wegen der Pandemie zum Erliegen gekommen.“ Doch eine Möglichkeit ergab sich. Finnland, zweite Liga, AC Kajaani, mitten im Nirgendwo. „Die Bedingungen dort waren richtig gut, mit Ausnahme des Wetters“, sagt Bikaku. Das Team spielte gegen den Abstieg, den auch der Franzose nicht verhindern konnte.

Im Januar 2021 also die nächste Neuorientierung. Wohin? Corona diktierte weiter das Geschehen. Es gab nur eine Chance: zweite Liga auf Malta. Bibaku griff zu: „Es war wichtig, im Geschäft zu bleiben.“ Mehr war es aber auch nicht. Ein Karrieresprung sieht anders aus. „Corona hat mich ausgebremst“, sagt Bibaku, der in seiner Freizeit kaum von japanischen Animeserien im Fernsehen lassen kann. Nach dem wenig erbaulichen Ausflug nach Malta war für Bibaku klar: Es muss jetzt wieder ein ambitionierteres Projekt her. „Ich brauchte einen guten Club, eine bessere Perspektive. Sonst wäre meine Fußballer-Laufbahn zu Ende gewesen.“

Ein Ex-Trierer knüpfte die Bande zur Eintracht: Moussa Touré. Bibaku kennt den Stürmer, der in der Saison 2008/09 sowie kurzzeitig 2013 beim SVE unter Vertrag stand und aktuell noch für den Verbandsligisten SG Perl-Besch auf Torejagd geht, aus dessen Zeit als junger Spieler in Poissy. Aufgefrischt worden war der Kontakt, als Bibaku in Österreich aktiv war.

Bibaku, dessen Idol Thierry Henry ist, absolvierte in Trier ein Probetraining. Er überzeugte im Testspiel in Morbach gegen Schott Mainz.

„Ich bin überrascht von Trier. Hier ist alles sehr professionell und strukturiert. Ich bin froh, jetzt in Deutschland zu spielen, einem großen Fußball-Land“, sagt der Franzose. Den Eintracht-Fans verspricht er: „Ich kann mehr, als ich bislang gezeigt habe.“ Den „wahren Chris“ soll’s in der Meisterrunde im nächsten Frühjahr zu sehen geben. Bibaku setzt auf die Wintervorbereitung, um körperlich weiter aufzuholen, nachdem er im Sommer erst spät verpflichtet wurde und somit weite Teile der Eintracht-Sommervorbereitung nicht mitgemacht hatte.

Seine Ziele für die Zukunft? „So hoch wie möglich spielen.“ Ein erster Schritt soll der Regionalliga-Aufstieg mit Trier sein. Dafür wären drei Punkte am Sonntag (14 Uhr, Moselstadion) im Prestigeduell mit der TuS Koblenz enorm hilfreich. Der 1,90 Meter große Angreifer ist sich der Bedeutung der Partie bewusst: „Ich weiß, wie wichtig die Partie für die Anhänger ist.“

Trier - Koblenz: So gehen’s der SVE und die Polizei an

Begegnungen zwischen Eintracht Trier und der TuS Koblenz sind stets energiegeladen – auf und neben dem Rasen.

Nach der bitteren 1:2-Heimniederlage gegen den FSV Salmrohr brennt der SVE auf eine Reaktion, wenn sich Trier und die TuS an diesem Sonntag (14 Uhr, Moselstadion) gegenüberstehen. „Wir freuen uns auf das Derby. Mit einem Sieg können wir unsere Fans wieder glücklich machen“, sagt Eintracht-Trainer Josef Cinar, der weiterhin mit personellen Problemen zu kämpfen hat. Neben den vier Langzeit-Ausfällen (Garnier-Brüder, Roth, Kahyaoglu) droht erneut Edis Sinanovic auszufallen. Bei Kevin Heinz bestünden indes berechtigtere Hoffnungen auf eine Rückkehr auf den Rasen. Gelb-rot-gesperrt fehlen wird Innenverteidiger Henk van Schaik. Erste Vertretungs-Option für den Niederländer ist Jason Thayaparan.

Unter der Woche lag das Hauptaugenmerk darauf, neue Kräfte zu sammeln. Aus diesem Grund gewährte Cinar seinem Team gleich drei freie Tage. „Uns steht erneut eine englische Woche bevor, da gilt es, das Training zu dosieren“, sagt Cinar. Die TuS ist seit sechs Spielen ungeschlagen, der SVE-Coach sieht Koblenz stabilisiert: „Die Mannschaft hat sich gefangen, vor allem, seit Stefan Djordjevic das Tor hütet.“

Die Polizei ist unterdessen nicht erst seit den Vorkommnissen rund ums Hinspiel, als es in den Innenstädten von Trier und Koblenz zu Provokationen gekommen war, alarmiert.

„Gegen 29 Koblenzer Ultras, die am 5. September in der Trierer Innenstadt Straftaten begangen haben, wurden Betretungsverbote ausgesprochen. Zuwiderhandlungen können mit empfindlichen Geldbußen geahndet werden“, teilt der für den Einsatz am Wochenende verantwortliche Polizeidirektor Ralf Krämer mit. Die Verbote gelten am Sonntag zwischen 8 und 22 Uhr für den Bereich zwischen Südallee und Verteilerring sowie Moselufer und Ostallee, Güterstraße und Franz-Georg-Straße.

Zudem haben laut Krämer 47 Trierer Ultras Post von der Polizei bekommen: „In den Schreiben wurden sie aufgefordert, sich ordnungsgemäß zu verhalten, sich nicht an Provokationen oder Gewalttätigkeiten zu beteiligen sowie den Anweisungen von Ordnern und Polizei Folge zu leisten, um ein friedliches und freundschaftliches Event für alle Besucher zu ermöglichen.“