Ligagründung Cornhole-Sport: Mehrere Teams aus der Region in der neuen Bundesliga vertreten

Für die neue Bundesliga hätten knapp 300 Aktive eine offizielle Spielberechtigung, so der DCO-Chef. Vorstellbar sei, bereits im kommenden Jahr auch eine zweite Liga zu gründen. „Im Herbst wollten zunächst rund 24 Mannschaften in die Bundesliga. Im Januar waren es dann 36. In den vergangenen zwei, drei Wochen sind dann noch mal vier, fünf Teams dazugekommen, die wir leider nicht mehr in die bevorstehende Saison aufnehmen konnten“, so Pernack und freut sich über das stetig wachsende Interesse von Cornhole-Mannschaften, sich nun auch in einem organisierten Ligasystem zu messen.