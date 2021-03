Pandemie : Entscheidung gefallen: Saison im Amateurfußball wird annulliert

Foto: fupa

Rheinland Jetzt ist es offiziell: Der Spielbetrieb im Amateurfußball wird in allen Spiel- und Altersklassen eingestellt, die bisher ausgetragenen Partien annulliert. Doch es gibt Ausnahmen.

Das Votum war eindeutig, konnte aber auch in der Klarheit keinen mehr überraschen: Der Beirat des Fußballverbandes Rheinland (FVR) hat am Samstag Vormittag einstimmig entschieden, dass der coronabedingt seit Ende Oktober unterbrochene Punktspielbetrieb in den Ligen der Herren, Frauen und Junioren beendet und annulliert wird. Auf- und Absteiger wird es nicht geben. Die Entscheidung des Beirats deckt sich mit dem Meinungsbild, das der FVR kürzlich bei seinen Vereinen eingeholt hatte und im Rahmen dessen rund 86 Prozent der teilnehmenden Vereine für eine Annullierung der Saison votierten.

Grundsätzlich starten die Spielklassen von der Rheinlandliga bis in die unterste Spielklasse damit genauso wie in diese Saison. Die Frauen brechen ihren Pokalwettbewerb nach Angaben von FVR-Präsident Walter Desch ab. Die Herren-Kreispokale und die Cup-Wettbewerbe der Junioren soll dann nachgeholt werden, wenn es die Pandemielage zulässt; gegebenenfalls erst in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Anders sieht es beim Rheinlandpokal der Herren aus. Der bundesweite Finaltag der Amateure am 29. Mai ist durch Verträge mit Sponsoren und der ARD, welche die Landespokalendspiele wieder in einer Fernsehkonferenzschaltung übertragen will, fixiert. „Und dieser Termin ist aufgrund anderer sportlicher Großveranstaltungen wie der Europameisterschaft Olympia von der ARD auch nicht verschiebbar“, bekräftigte Walter Desch in der rund dreieinhalbstündigen virtuellen Sitzung des Beirates, dem neben dem Verbandspräsidium und den FVR-Ehrenmitgliedern auch die neun Vorsitzenden der Fußballkreise und je ein weiterer Vertreter aus diesen angehören.

Ihren Pokal-Plan hatten die FVR-Verantwortlichen den 37 bim Wettbewerb verbliebenen Clubs am Freitag vorgestellt: Demnach sollen sich die Vereine nun in der kommenden Woche schriftlich dazu äußern, ob sie ab Mitte Mai in diesem Wettbewerb weiterspielen möchten oder nicht. „Wenn alle mitmachen würden, käme es ab 13. Mai zu Nachholspielen, und es ginge im Rahmen von Englischen Wochen bis zum Finale am 29. Mai weiter“, sagt Desch. „Angesichts der Rahmenbedingungen und einer eventuell kurzen Vorbereitungszeit hätten wir zwar dabei Bauchweh, würden aber mitspielen wollen“, bekennt Christian Rauen, Vorsitzender des Oberligisten FSV Salmrohr.

Hinsichtlich der Saison 2021/22 wurden in der Beiratssitzung sowohl für Senioren, Frauen, Juniorinnen als auch für die Junioren keine Regelungen festgelegt. Sollte es indes noch in der ersten Jahreshälfte möglich sein, auf den Platz zurückkehren zu können, will man über Freundschaftsspiele oder kleinere Turniere (gerade bei der Jugend) nachdenken.